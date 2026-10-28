Tot mai mulți români cer renegocierea creditelor, pe fondul dificultăților la plata ratelor. Creștere cu 60% a solicitărilor

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 oct. 2026, 12:33

Tot mai mulți români se confruntă cu dificultăți în achitarea ratelor și încearcă să obțină condiții mai bune din partea băncilor. În primele nouă luni din 2026, numărul cererilor de renegociere a creditelor a crescut cu 60% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Clienții solicită, în principal, dobânzi mai mici, rate lunare mai ușor de suportat și soluții de refinanțare care să le reducă presiunea financiară. În acest context, băncile au acceptat sute de solicitări de negociere prin intermediul CSALB. Situația este însă diferită în cazul instituțiilor financiare nebancare. Potrivit Realitatea PLUS, IFN-urile nu au acceptat niciun dosar de conciliere prin CSALB, în ciuda numărului tot mai mare de persoane care încearcă să își renegocieze obligațiile financiare.

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