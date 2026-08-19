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Un medic de 28 de ani s-a aruncat de la etajul al 14-lea al Spitalului Universitar din București. Ambii săi părinți sunt bolnavi de cancer în stadiu terminal

Spitalul Universitar

Spitalul Universitar

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat19 aug. 2026, 13:05
Actualizat19 aug. 2026, 14:02
SursăRealitatea.net

Un bărbat de 28 de ani, medic, a murit după ce a căzut de la etajul Spitalului Universitar din București. Potrivit informațiilor date de Realitatea PLUS, este vorba despre un medic rezident care efectua un stagiu în cadrul Secției de Hematologie.

UPDATE - Medicul s-a aruncat de la etajul 14

Potrivit informațiilor obținute pe surse, medicul activa în domeniul hematologiei, dar nu era rezident al Spitalului Universitar, ci efectua doar un stagiu în cadrul unității medicale. Tânărul s-ar fi aruncat de la etajul 14 și ar fi căzut pe platforma situată la nivelul etajului al treilea.

UPDATE - Ambii părinți ai medicului sunt bolnavi de cancer

Familia medicului de 28 de ani care a murit după ce s-a precipitat de la etajul Spitalului Universitar din București a fost anunțată despre tragedie. Potrivit informațiilor obținute pe surse, ambii părinți ai tânărului suferă de cancer în stadiu terminal.

Update - Reprezentanții spitalului au confirmat că medicul s-a sinucis

„Spitalul Universitar de Urgență București confirmă că, în cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfasura un stagiu de pregatire in cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar. Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere. Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente. Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar.

Știre inițială - Un medic de la Spitalul Universitar și-a luat zilele

Victima a căzut pe o terasă aflată la nivelul etajului al treilea, unde pompierii au intervenit pentru a ajunge la aceasta. Salvatorii au constatat că bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața. Împrejurările în care s-a produs tragedia urmează să fie stabilite.

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