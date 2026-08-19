Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit. De ce evită navele ruta strategică

Transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit, pe fondul incertitudinii privind redeschiderea completă a acestei rute strategice, după blocada instituită în timpul războiului din Iran. Potrivit datelor Kpler, doar șase nave de marfă au traversat strâmtoarea marți, sub nivelul din ziua precedentă și sub media ultimelor zece zile, relatează Reuters.
Șase nave care transportau mărfuri au traversat Strâmtoarea Ormuz marți, potrivit datelor Kpler disponibile miercuri la ora 02:58 GMT. Numărul este în scădere față de cele nouă nave înregistrate cu o zi înainte și sub media zilnică de 11 nave calculată pentru ultimele 10 zile.
Transportatorii petrolieri evită Ormuz pe fondul riscurilor de securitate
Printre navele care au intrat în strâmtoare s-au numărat un super-petrolier (VLCC) gol, care a navigat de-a lungul coastei Omanului, precum și două petroliere – unul de capacitate medie și unul de dimensiune intermediară. În sens opus au trecut două petroliere de capacitate medie și o navă de tip post-Panamax.
Situația rămâne incertă după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că nu au loc discuții cu Iranul și a susținut că Strâmtoarea Ormuz este deschisă. Declarația contrazice poziția Iranului, care afirmă că ruta maritimă rămâne închisă transportului naval.
Înainte de izbucnirea războiului, prin Strâmtoarea Ormuz trecea aproximativ o cincime din volumul mondial de țiței și gaze naturale lichefiate transportate pe mare, ceea ce face ca orice perturbare a traficului să aibă implicații importante pentru piețele energetice globale.
Îngrijorările privind securitatea au determinat, de asemenea, doi mari operatori chinezi de transport maritim să își țină petrolierele departe de Strâmtoarea Ormuz și de Bab al-Mandeb începând de la sfârșitul lunii iulie. Potrivit companiei de monitorizare a navelor Vortexa și unui broker maritim, cele două companii asigurau înainte de război transportul a aproximativ jumătate din importurile de petrol ale Chinei din Orientul Mijlociu.
Alternative: trafic în creștere prin Bab al-Mandeb
În schimb, traficul comercial prin Strâmtoarea Bab al-Mandeb, la Marea Roșie, a crescut. Datele Kpler arată că 30 de nave de marfă au traversat zona în timpul weekendului, față de 19 în săptămâna precedentă.
În perioada monitorizată nu au fost înregistrate transporturi de petrol saudit.