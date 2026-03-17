NEAMȚ: Intervenții pentru stingerea a 4 incendii de vegetație, în ultimele 24 de ore
Peste 10 hectare de miriște au fost afectate de flăcări.
Pompierii nemțeni au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru stingerea a patru incendii de vegetație, a transmis marți Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamț.
În total, peste 10 hectare de miriște au fost afectate de flăcări, a precizat ISU Neamț.
Incendiile au avut loc în localităţile Girov, Pângăraţi şi Petricani, din judeţul Neamţ, precum şi în localitatea Răchiteni din judeţul Iaşi, aflată în raionul de intervenţie al ISU Neamţ.
Focul în spații deschise, cauza probabilă a incendiilor
Cele mai puternice incendii au fost la Răchiteni şi Petricani, unde au fost afectate câte cinci hectare de vegetaţie.
„De menţionat este intervenţia din comuna Ţibucani, unde incendiul de vegetaţie uscată s-a propagat la o anexă şi la acoperişul unei construcţii unde îşi are sediul Compania Naţională Poşta Română”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ISU Neamţ, Clarisa Jinga.
Grație intervenției rapide a voluntarilor SVSU Ţibucani, incendiul nu s-a extins la întreaga construcție, relatează Agerpres.
Cel mai probabil, cele patru incendii de vegetație au fost provocate de utilizarea focului în spaţii deschise, a precizat ISU Neamț.
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News