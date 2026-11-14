Doar 4 dintre cei 22 de elevi aduși la CPU Roman au rămas internați peste noapte în spital

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 11:55

Doar 4 dintre cei 22 de elevi ai Liceului „Vasile Alecsandri” din Săbăoani, care au fost aduși cu ambulanțele la Compartimentul de Primiri Urgențe Roman, au rămas internați peste noapte în spital, restul fiind externați, a informat Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț.

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