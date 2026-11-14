Doar 4 dintre cei 22 de elevi aduși la CPU Roman au rămas internați peste noapte în spital

Doar 4 dintre cei 22 de elevi ai Liceului „Vasile Alecsandri” din Săbăoani, care au fost aduși cu ambulanțele la Compartimentul de Primiri Urgențe Roman, au rămas internați peste noapte în spital, restul fiind externați, a informat Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț.
„Din cei 22 de elevi prezentați la Compartimentul de Primire Urgențe din cadrul spitalului, 18 elevi au fost transportați la domiciliu, cu recomandarea către aparținători de a se respecta normele de igienă personală”, a declarat purtătorul de cuvânt al DSP Neamț, Daniela-Florina Gafița.
Ceilalți patru copii urmează să fie externați în cursul dimineții de vineri.
Între timp, cursurile în corpul de clădire al liceului unde s-a produs incidentul au fost suspendate pentru ziua de vineri.
Joi dimineață, 22 de elevi și un angajat al școlii au fost transportați la Centrul de Primiri Urgențe Roman, după ce au acuzat dureri de cap, amețeli și usturimi în gât.
Autoritățile au declanșat Planul Roșu de Intervenție, timp de două ore.