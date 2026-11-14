Orașul din România descris drept o „bijuterie ascunsă”

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 14:22

Un oraș a fost descris drept o adevărată „bijuterie ascunsă” într-o discuție pe rețelele de socializare despre cele mai bune locuri din România pentru a locui. Recomandarea a venit din partea unui român care spune că a ajuns să aprecieze localitatea mult mai mult după ce a petrecut zece ani în București.

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