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Orașul din România descris drept o „bijuterie ascunsă”

Piatra Neamț / foto: Visit Piatra Neamț

Piatra Neamț / foto: Visit Piatra Neamț

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Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 14:22

Un oraș a fost descris drept o adevărată „bijuterie ascunsă” într-o discuție pe rețelele de socializare despre cele mai bune locuri din România pentru a locui. Recomandarea a venit din partea unui român care spune că a ajuns să aprecieze localitatea mult mai mult după ce a petrecut zece ani în București.

Discuția a pornit de la întrebarea unei femei care caută o localitate din România în care să se mute definitiv împreună cu soțul și copiii. Familia își dorește o casă cu teren, grădină, livadă și, eventual, câteva animale, dar nu vrea să renunțe la accesul la școli, spitale și magazine.

Printre recomandările primite s-a numărat și Piatra-Neamț. Un utilizator originar din acest oraș a povestit că perspectiva asupra localității s-a schimbat după ce a locuit un deceniu în Capitală.

„Sunt de acord! De acolo sunt și eu, iar după ce am locuit zece ani în București, mi-am dat seama că Piatra-Neamț este o adevărată bijuterie ascunsă”, a scris acesta pe Reddit.

Un alt participant la discuție a susținut recomandarea și a considerat că Piatra-Neamț este cea mai bună variantă din județ, chiar dacă orașul nu este lipsit de probleme.

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