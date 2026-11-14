Orașul din România descris drept o „bijuterie ascunsă”

Un oraș a fost descris drept o adevărată „bijuterie ascunsă” într-o discuție pe rețelele de socializare despre cele mai bune locuri din România pentru a locui. Recomandarea a venit din partea unui român care spune că a ajuns să aprecieze localitatea mult mai mult după ce a petrecut zece ani în București.
Discuția a pornit de la întrebarea unei femei care caută o localitate din România în care să se mute definitiv împreună cu soțul și copiii. Familia își dorește o casă cu teren, grădină, livadă și, eventual, câteva animale, dar nu vrea să renunțe la accesul la școli, spitale și magazine.
Printre recomandările primite s-a numărat și Piatra-Neamț. Un utilizator originar din acest oraș a povestit că perspectiva asupra localității s-a schimbat după ce a locuit un deceniu în Capitală.
„Sunt de acord! De acolo sunt și eu, iar după ce am locuit zece ani în București, mi-am dat seama că Piatra-Neamț este o adevărată bijuterie ascunsă”, a scris acesta pe Reddit.
Un alt participant la discuție a susținut recomandarea și a considerat că Piatra-Neamț este cea mai bună variantă din județ, chiar dacă orașul nu este lipsit de probleme.