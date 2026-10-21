Parlamentul European cere accelerarea trenurilor de mare viteză în UE. Ce înseamnă planul pentru România
Tren / Foto: Deutsche Bahn / Facebook
Parlamentul European cere accelerarea rețelei feroviare de mare viteză în UE. Planul vizează legături mai rapide între capitale, inclusiv București și Budapesta.
Parlamentul European solicită statelor membre să accelereze dezvoltarea transportului feroviar de mare viteză, astfel încât capitalele și marile orașe europene să fie conectate mai rapid printr-o rețea modernă de cale ferată. Un raport adoptat la Strasbourg susține intensificarea investițiilor și eliminarea blocajelor care întârzie legăturile feroviare dintre țări.
Obiectivul este dezvoltarea unei rețele europene care să reducă semnificativ durata călătoriilor, să faciliteze transportul transfrontalier și să ofere o alternativă competitivă la deplasările cu avionul pe distanțe scurte și medii.
Trenuri de mare viteză și conexiuni mai rapide între capitalele europene
Raportul adoptat de Parlamentul European vine în continuarea strategiei prezentate de Comisia Europeană în noiembrie 2025, care urmărește conectarea capitalelor Uniunii Europene prin servicii feroviare de mare viteză.
Planul vizează dezvoltarea infrastructurii, eliminarea punctelor care limitează viteza trenurilor și îmbunătățirea conexiunilor feroviare dintre state. În același timp, instituțiile europene urmăresc armonizarea standardelor tehnice și simplificarea procedurilor necesare realizării proiectelor transfrontaliere.
Potrivit Comisiei Europene, o rețea feroviară mai bine conectată ar putea reduce timpii de deplasare, ar sprijini turismul și ar contribui la diminuarea aglomerației și a emisiilor generate de transport.
Ce viteză ar trebui să atingă trenurile
Eurodeputatul Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru transport și turism a Parlamentului European, a explicat că proiectul presupune dezvoltarea unei infrastructuri moderne, pe care trenurile să poată circula cu viteze de cel puțin 250 km/h.
Printre obiectivele menționate se numără îmbunătățirea legăturilor dintre București, Budapesta și Sofia. Potrivit declarației eurodeputatului, o conexiune feroviară rapidă între București și Budapesta ar putea reduce durata călătoriei cu peste șase ore.
Ținta prezentată este ca proiectele necesare realizării rețelei să fie finalizate până în 2040. Atingerea acestui obiectiv va depinde însă de investițiile realizate, de cooperarea dintre state și de ritmul în care vor fi construite sau modernizate infrastructurile feroviare.
România, în fața provocării modernizării infrastructurii feroviare
Pentru România, dezvoltarea unei rețele de mare viteză ar presupune investiții importante și integrarea mai eficientă în coridoarele europene de transport. În prezent, țara nu dispune de o rețea feroviară de mare viteză comparabilă cu cele existente în unele state din vestul Europei.
Modernizarea căilor ferate și dezvoltarea conexiunilor internaționale ar putea îmbunătăți legăturile dintre principalele centre urbane ale țării și orașele din Europa Centrală și de Sud-Est.
Un asemenea proiect ar necesita nu doar linii capabile să permită viteze ridicate, ci și sisteme de semnalizare compatibile, finanțare pe termen lung și coordonare între administratorii infrastructurii feroviare din statele participante.
Investiții și cooperare între statele membre
Dezvoltarea transportului feroviar de mare viteză presupune mobilizarea unor resurse financiare importante, atât de la nivel european, cât și din bugetele naționale și din surse private. Comisia Europeană a inclus în strategia sa măsuri pentru coordonarea finanțării, eliminarea blocajelor de infrastructură și îmbunătățirea serviciilor feroviare transfrontaliere.
Un alt obiectiv este facilitarea călătoriilor cu mai mulți operatori, inclusiv prin îmbunătățirea sistemelor de rezervare și emitere a biletelor.
Raportul Parlamentului European transmite un semnal politic în favoarea accelerării acestor proiecte. Transformarea recomandărilor în legături feroviare funcționale va depinde de deciziile ulterioare, de finanțare și de implementarea proiectelor de către statele membre.
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