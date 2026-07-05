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Kylian Mbappe, în conflict cu naționala Paraguayului după calificarea Franței în sferturile de finală: „M-a enervat rău de tot”
Kylian Mbappe
Kylian Mbappe a fost protagonistul unui moment tensionat după victoria Franței cu 1-0 în fața Paraguayului, rezultat care a asigurat calificarea „cocoșilor” în faza următoare a Cupei Mondiale.
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