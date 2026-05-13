Restricții pe DN1, între Ploiești și Brașov. Traficul va fi afectat aproape o lună

Șoferii care circulă pe DN1, între Ploiești și Brașov, trebuie să se aștepte la trafic îngreunat în următoarea perioadă, după ce autoritățile au anunțat noi restricții pentru lucrări de reparații la carosabil și la sistemul de scurgere a apelor pluviale.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, restricțiile au intrat în vigoare începând de miercuri, 13 mai, și vor afecta una dintre cele mai circulate șosele din țară.

Lucrări în zona Bănești

În prima etapă, traficul este restricționat pe prima bandă a sensului de mers Brașov – Ploiești, pe tronsonul kilometric 99 – 99+550 de metri, în zona localității Bănești, județul Prahova. Aici se desfășoară lucrări de refacere și consolidare a carosabilului, iar circulația se va desfășura pe câte o singură bandă.

Autoritățile avertizează că șoferii pot întâmpina întârzieri și recomandă prudență în trafic, mai ales în perioadele aglomerate.

Noi restricții din 18 mai

Începând cu data de 18 mai, restricțiile vor fi extinse și pe sensul de mers Ploiești – Brașov. Pe acest tronson vor avea loc lucrări pentru refacerea rigolei de scurgere a apelor pluviale. Potrivit autorităților, toate lucrările programate pe DN1 ar urma să fie finalizate până la data de 14 iunie 2026.