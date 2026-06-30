România, lovită de vreme extremă din două direcții. Cod roșu de caniculă, vijelii puternice, grindină și ploi torențiale

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări pentru România. Țara va fi afectată, în următoarele ore, de un val de căldură extrem, dar și de episoade de instabilitate atmosferică, vijelii, averse torențiale și grindină.
Marți, 30 iunie, cea mai mare parte a țării se află sub cod roșu de temperaturi extreme. Meteorologii anunță valori care pot ajunge până la 41 de grade, disconfort termic deosebit de accentuat și nopți tropicale, cu minime ridicate.
În același timp, mai multe regiuni vor fi lovite de furtuni puternice. ANM a emis cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică, cu rafale puternice, grindină și cantități importante de apă într-un timp scurt.
Cod roșu de caniculă în cea mai mare parte a țării
Codul roșu este valabil în intervalul 30 iunie, ora 10, 1 iulie, ora 10. Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia.
În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură, umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Crișana. Noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa, în general, între 17 și 24 de grade.
Cod portocaliu de căldură în Dobrogea
Dobrogea se află sub cod portocaliu de caniculă, tot în intervalul 30 iunie, ora 10, 1 iulie, ora 10.
În această regiune, valul de căldură se va menține intens. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură, umezeală va trece de pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi de 30, 31 de grade pe litoral și în Delta Dunării, iar în partea continentală a regiunii vor ajunge la 37, 38 de grade. Și aici noaptea va fi tropicală, cu minime între 22 și 25 de grade.
Furtuni puternice în mai multe regiuni
Pe lângă valul de căldură, ANM anunță și instabilitate atmosferică în mai multe zone ale țării. Codul galben este valabil marți, 30 iunie, între orele 12 și 23.
Sunt vizate zona de munte, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei.
În aceste zone vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice frecvente și grindină de mici și medii dimensiuni. Rafalele vor ajunge la 50, 70 km/h, iar izolat pot depăși 80 km/h.
În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15, 25 l/mp. Pe arii restrânse, acestea pot trece de 30, 40 l/mp.
Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice vor apărea pe arii restrânse, după-amiaza și seara, și în restul țării. În noaptea de marți spre miercuri, astfel de fenomene sunt așteptate și în regiunile sudice.
Cod portocaliu de vijelii, grindină și ploi torențiale
ANM a emis și un cod portocaliu de furtuni pentru marți, 30 iunie, între orele 14 și 20.
Avertizarea vizează județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș și Harghita, precum și local zona montană.
În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Meteorologii anunță vijelii puternice, cu rafale de 70, 90 km/h, grindină de medii dimensiuni și averse torențiale.
Cantitățile de apă vor fi, în intervale scurte de timp, de 25, 40 l/mp. Izolat, acestea pot depăși 50 l/mp.
Cum va fi vremea miercuri, 1 iulie
Miercuri, 1 iulie, valul de căldură va continua în mai multe zone ale țării. Între orele 10 și 21, Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat.
În aceste regiuni, indicele temperatură, umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade, însă pe litoral și în Delta Dunării valorile vor fi mai coborâte, de 27, 29 de grade.
Tot miercuri, între orele 10 și 21, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova se vor afla sub cod portocaliu de căldură. Valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat.
Temperaturile maxime vor porni de la 31, 32 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei.
Ploi torențiale și vijelii până joi dimineață
ANM a emis și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă de miercuri, 1 iulie, ora 12, până joi, 2 iulie, ora 10.
Sunt vizate Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local zona de munte.
În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului. Rafalele vor fi, în general, de 50, 70 km/h, iar pe arii restrânse vor fi vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15, 25 l/mp. Pe arii restrânse, ploile pot depăși 30, 40 l/mp.
România rămâne sub vreme extremă
Avertizările ANM arată că România trece printr-un episod sever de vreme extremă. În unele regiuni, pericolul principal este canicula, cu temperaturi care pot ajunge la 41 de grade, iar în altele furtunile pot apărea rapid, cu vijelii, grindină și ploi torențiale.