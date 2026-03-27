Rusia a scos la licitație resursele naturale din teritoriile ucrainene ocupate
Război în Ucraina
Pe măsură ce conflictul continuă fără semne reale de detensionare, speranțele pentru un armistițiu se estompează. Rusia își intensifică presiunea militară și economică în teritoriile ocupate, în timp ce comunitatea internațională încearcă să limiteze efectele extinderii agresiunii.
Rusia scoate la licitație un zăcământ de aur din Luhansk
Potrivit Reuters, Moscova a început să liciteze active naturale din teritoriile ucrainene ocupate, inclusiv un important zăcământ de aur din regiunea Luhansk. Documentele de licitație arată că Rusia tratează resursele din zonele ocupate ca pe proprietăți interne, ignorând complet legislația internațională și drepturile Ucrainei asupra acestor teritorii.
Canada sancționează 100 de nave din „flota‑umbră” a Rusiei
Guvernul canadian a anunțat noi sancțiuni vizând flota‑umbră folosită de Rusia pentru a ocoli embargourile asupra exporturilor de petrol.
Lista de sancțiuni a fost extinsă cu încă 100 de petroliere, a declarat ministrul de externe Anita Anand. Măsura urmărește să limiteze capacitatea Moscovei de a finanța războiul prin rute maritime opace.
