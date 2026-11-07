Black Friday 2026 la eMAG: comenzi de peste 1 miliard de lei

Publicat 7 nov. 2026, 13:09 Sursă realitatea.net

Black Friday 2026 la eMAG a generat comenzi de peste 1,04 miliarde lei. Românii au cumpărat 4,1 milioane de produse, inclusiv 322 de tone de detergent și 159 de tone de cafea.

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