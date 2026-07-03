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Sorana Cîrstea, optimistă înaintea duelului cu Linda Noskova de la Wimbledon

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 18:07

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Wimbledon, după victoria în două seturi, 6-3, 6-4, în fața australiencei Kimberly Birrell. Românca o va întâlni în următoarea rundă pe cehoaica Linda Noskova, adversară pe care a înfruntat-o deja de patru ori în acest an.

Cîrstea a glumit pe seama tragerii la sorți, spunând că și-ar fi dorit să întâlnească și alte jucătoare, însă consideră că experiența meciurilor directe îi poate fi de folos și este încrezătoare că poate obține un nou rezultat pozitiv.

Sportiva a explicat că pregătirea pentru sezonul de iarbă a fost mult mai bună decât în anii precedenți, după ce a ajuns la Wimbledon cu o săptămână mai devreme și a avut timp suficient pentru antrenamente.

Deși a fost nevoită să se retragă de la turneele de la Berlin și Bad Homburg din cauza unor probleme fizice și a unei răceli, Cîrstea spune că acum se simte mult mai confortabil pe această suprafață și este pregătită pentru confruntarea cu Noskova.

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