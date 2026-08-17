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Locuință din Tazlău, mistuită de flăcări. Proprietarul, la spital cu arsuri multiple
Incendu Neamț
Publicat17 aug. 2026, 14:01
Sursărealitatea.net
Cel mai probabil, incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric.
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