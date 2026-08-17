Actualitate· 1 min citire

Locuință din Tazlău, mistuită de flăcări. Proprietarul, la spital cu arsuri multiple

Incendu Neamț

Incendu Neamț

Scris deStoica Marian
Publicat17 aug. 2026, 14:01
Sursărealitatea.net

Cel mai probabil, incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric.

Un incendiu în urma căruia un bărbat a suferit arsuri multiple a izbucnit, în noaptea de duminică spre luni, într-o locuință din Tazlău, a informat luni Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

La locul incendiului au intervenit pompieri militari, pompieri voluntari şi poliţişti.

Locuința și o anexă, distruse complet în urma incendiului

„La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la o locuinţă şi la o anexa gospodărească, existând posibilitatea propagării la alte construcţii din vecinătate. Proprietarul gospodăriei, un bărbat în vârstă de 67 de ani, era ieşit din locuinţă. Acesta prezenta arsuri la nivelul capului şi membrelor superioare”, a precizat purtătoarea de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa.

Victima a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital cu arsuri la nivelul capului și mâinilor.

Cele două construcții au fost mistuite complet de flăcări, relatează Agerpres.

Potrivit pompierilor, incendiul a fost cauzat, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiuNeamtflacariisupompierilocuinta

Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe