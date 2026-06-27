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Actualitate· 1 min citire
Tânără înjunghiată de fostul iubit, chiar în fața spitalului în care lucra. Detaliul care a salvat-o în ultima clipă
poliție
Un individ a înjunghiat-o pe fosta sa iubită, chiar în fața spitalului din Roman unde aceasta lucra. Bărbatul era furios că femeia, în vârstă de 20 de ani, refuza să se mai împace cu el.
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