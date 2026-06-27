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Tânără înjunghiată de fostul iubit, chiar în fața spitalului în care lucra. Detaliul care a salvat-o în ultima clipă

poliție

poliție

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 07:55

Un individ a înjunghiat-o pe fosta sa iubită, chiar în fața spitalului din Roman unde aceasta lucra. Bărbatul era furios că femeia, în vârstă de 20 de ani, refuza să se mai împace cu el.

Episodul sângeros a fost observat de un polițist aflat în timpul liber, care i-a despărțit pe cei doi.

Potrivit anchetatorilor, tânăra a discutat aproape două ore cu fostul partener, cu 10 ani mai mare și cu mama acestuia, în fața spitalului. Însă nu a fost convinsă de niciunul să reia relația. Într-un final, bărbatul s-a urcat în mașină și i-a cerut fostei iubite o ultimă îmbrățișare, moment în care a scos un briceag și a atacat-o. Un polițist aflat în timpul liber a fost martor la scenă.

„Nu mi-am dat seama din prima că ar fi fost vorba de o altercație, dar, cum am înaintat doi-trei metri, am auzit-o țipând și, când m-am întors, l-am văzut pe domnul care o ținea de păr și o lovea. Am intervenit între ei. A fost înțepată, avea urme de sânge”, a declarat polițistul.

Agresorul nu s-a oprit nici când a aflat că în fața lui este un polițist. El a fost prins la scurt timp și nu a opus rezistență. Între timp, tânăra a ajuns la spital.

Victima a refuzat un ordin de protecție provizoriu. Agresorul este cercetat penal pentru lovire sau alte violențe.

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