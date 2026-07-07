Televiziunea Poporului, sancționată din nou de CNA pentru că este alături de suveraniști. Presiunile la adresa postului Realitatea PLUS continuă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 16:38

Sancțiuni în lanț pentru Realitatea PLUS. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat din nou Televiziunea Poporului doar pentru că a îndrăznit să vorbească despre Călin Georgescu, AUR și George Simion. De la amenzi repetate până la sancțiuni dure precum suspendarea emisiei și chiar ridicarea licenței, presiunea asupra postului TV continuă să crească. În ciuda tuturor acțiunilor orchestrate de statul paralel, Realitatea PLUS va continua să fie alături de români și cu riscul de a fi închisă va prezentat toate abuzurile la care a fost supusă.

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