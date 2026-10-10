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Tragedie într-o pădure din Vaduri: un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste el

Ambulanță SMURD

Ambulanță SMURD

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Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 09:20

Tragedie într-o pădure din satul Vaduri, comuna Alexandru cel Bun. Un bărbat de 60 de ani a murit după ce un copac a căzut peste el.

Potrivit ISU Neamț, victima a fost găsită într-o zonă fără acces auto, la aproximativ un kilometru de drum, prinsă între doi copaci.

Incidentul a fost anunțat prin 112 în jurul orei 14:40.

La fața locului au fost trimise forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, Serviciul de Ambulanță Județean și Poliție.

Accesul salvatorilor a fost dificil, zona în care se afla victima fiind situată la aproximativ un kilometru de drum și nefiind accesibilă autospecialelor.

Pompierii l-au identificat pe bărbat prins între doi copaci și au intervenit pentru extragerea acestuia cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialei complexe pentru intervenție.

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