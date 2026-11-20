Un tânăr de 26 de ani din Târgu-Neamț a fost reținut pentru 24 de ore după ce a sustras un taxi în care se afla o adolescentă de 14 ani, provocând ulterior un accident rutier pe strada Mărășești.
Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a deschis un dosar penal împotriva unui bărbat de 26 de ani, din Târgu-Neamț, suspectat de furt în scop de folosință, conducere fără permis și distrugere. Incidentul s-a produs miercuri seara, 18 noiembrie, pe strada Mărășești.
Modul în care a avut loc sustragerea
Potrivit poliției, tânărul călătorea cu o minoră de 14 ani într-un taxi. La un moment dat, pasagerii au cerut șoferului să oprească la un supermarket pentru a cumpăra produse din tutun. Profitând de faptul că taximetristul a coborât din mașină lăsând cheia în contact, bărbatul s-a urcat la volan și a plecat fără acordul conducătorului auto.
Adolescenta a rămas în vehicul ca pasageră în timpul deplasării. La sosirea echipajelor de intervenție, ambele persoane se aflau deja în afara autoturismului. Minoră a fost asistată medical de un echipaj SMURD, dar a refuzat transportul la spital. Poliția a precizat că nu au fost înregistrate victime.
Accidentul și consecințele
În timp ce conducea pe strada Mărășești, tânărul ar fi pierdut controlul direcției de deplasare. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp din beton, un indicator rutier, mai multe bănci din lemn și colțul unui imobil.
În urma impactului, mașina a suferit avarii, iar elemente de mobilier urban și construcție au fost deteriorate. Ulterior, bărbatul ar fi părăsit locul accidentului.
Verificările polițiștilor au stabilit că suspectul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Pe numele acestuia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, timp în care cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.