Scris de Ionuț Nichita Publicat: 20 nov. 2026, 16:23

Un tânăr de 26 de ani din Târgu-Neamț a fost reținut pentru 24 de ore după ce a sustras un taxi în care se afla o adolescentă de 14 ani, provocând ulterior un accident rutier pe strada Mărășești.

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