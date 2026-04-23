Transport de lemne răsturnat la Bicaz: polițiștii au descoperit aproape 4 metri cubi în plus

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au intervenit, pe 22 aprilie, la un accident rutier produs în oraș, după ce un ansamblu auto încărcat cu material lemnos s-a răsturnat.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au constatat că transportul avea în plus 3,87 metri cubi de material lemnos față de cantitatea legală, potrivit monitorulneamt.ro.

Cantitatea suplimentară a fost confiscată de polițiști, iar conducătorul auto a fost sancționat contravențional. Pentru neregulile constatate, a fost aplicată o amendă în valoare de 4.000 de lei, în baza Legii nr. 171/2010.