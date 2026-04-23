Transport de lemne răsturnat la Bicaz: polițiștii au descoperit aproape 4 metri cubi în plus

23 apr. 2026, 12:31
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au intervenit, pe 22 aprilie, la un accident rutier produs în oraș, după ce un ansamblu auto încărcat cu material lemnos s-a răsturnat.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au constatat că transportul avea în plus 3,87 metri cubi de material lemnos față de cantitatea legală, potrivit monitorulneamt.ro.

Cantitatea suplimentară a fost confiscată de polițiști, iar conducătorul auto a fost sancționat contravențional. Pentru neregulile constatate, a fost aplicată o amendă în valoare de 4.000 de lei, în baza Legii nr. 171/2010.

Citește și:

