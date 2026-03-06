Unul dintre cei mai căutați români din UE, prins în Spania, după 10 ani de fugă: faptele de care este acuzat

Cel mai căutat român la nivel european, un bărbat de 32 de ani din Neamț, a fost capturat în Spania cu ajutorul polițiștilor locali. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional în Irlanda în 2014 și pentru fapte grave precum omor calificat și tâlhărie.

Poliţia Română informează, vineri, că la data de 3 martie, pe baza cooperării dintre poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ şi autorităţile spaniole, a fost prins, în Spania, unul dintre cei mai căutaţi români (most wanted) la nivelul Uniunii Europene, fiind vorba despre un bărbat, de 32 de ani, din judeţul Neamţ.



Acesta era urmărit naţional şi internaţional, având emis pe numele său, de către Tribunalul Bucureşti, un mandat de arestare preventivă, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, omor calificat, tentativă la omor calificat şi tâlhărie calificată.



În fapt, în aprilie 2014, în timp ce se afla pe teritoriul Irlandei, bărbatul în cauză, împreună cu alţi cetăţeni români, ar fi constituit un grup de criminalitate organizată cu scopul obţinerii de venituri financiare din fapte ilegale.