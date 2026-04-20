Adolescent de 17 ani, mort într-un accident de motocicletă în Suceava
Un grav accident rutier petrecut pe un drum din județul Suceava s-a încheiat tragic, cu moartea unui adolescent de 17 ani, aflat pe motocicletă.
Potrivit primelor informații, totul s-ar fi întâmplat în momentul în care o femeie de 30 de ani, aflată la volanul unui autoturism, a încercat să efectueze un viraj la stânga. Aceasta nu i-ar fi acordat prioritate motociclistului care circula din sens opus, iar impactul a fost extrem de puternic.
În urma coliziunii, tânărul a suferit răni grave. Deși a fost transportat la spital și a primit îngrijiri medicale, adolescentul nu a mai putut fi salvat.
Polițiștii au stabilit că nici șoferița, nici motociclistul nu consumaseră alcool înainte de producerea accidentului. În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.
