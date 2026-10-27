Accident rutier pe DN 15D în Neamț: doi copii răniți, mașina s-a răsturnat în albia râului Velnița

Un autoturism s-a răsturnat în albia râului Velnița, pe DN 15D, în comuna Ruginoasa. Doi copii au fost răniți și transportați la spital.
Poliția a deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă în urma accidentului rutier produs pe drumul național 15D, dinspre Roman spre Piatra-Neamț. Șoferița, o femeie de 44 de ani din Piatra-Neamț, a fost testată cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.
Potrivit verificărilor efectuate de polițiști, conducătoarea auto ar fi schimbat direcția de mers pentru a evita un câine. În urma manevrei, autoturismul a părăsit partea carosabilă, a acroșat un podeț din beton și s-a răsturnat în albia râului Velnița.
La locul solicitării au intervenit forțe de la Detașamentul de Pompieri Roman și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). La sosirea echipajelor, cele trei persoane implicate în accident se aflau deja în afara vehiculului. Două copii, cu vârste de 4 și 7 ani, au fost preluați de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă și transportați la Centrul de Primire Urgențe (CPU) din Roman.
Pompierii au asigurat măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor în zona accidentului.