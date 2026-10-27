Accident rutier pe DN 15D în Neamț: doi copii răniți, mașina s-a răsturnat în albia râului Velnița

Publicat 27 oct. 2026, 10:03 Sursă Ziar Piatra Neamț

Un autoturism s-a răsturnat în albia râului Velnița, pe DN 15D, în comuna Ruginoasa. Doi copii au fost răniți și transportați la spital.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accident rutier neamt