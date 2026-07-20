Amenzi de peste un milion de lei pe litoral: ANPC a descoperit produse expirate, piscine neîntreținute și servicii neautorizate

În perioada 13–19 iulie, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au intensificat controalele pe litoralul românesc, în cadrul comandamentului temporar „A.N.P.C. Estival 2026”, aplicând sancțiuni de peste un milion de lei operatorilor economici care au încălcat legislația privind protecția consumatorilor.
În urma verificărilor, inspectorii ANPC au aplicat 206 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste un milion de lei, și au emis alte 161 de avertismente. Controalele au vizat hoteluri, restaurante, terase, magazine, plaje și alte unități care oferă servicii turiștilor aflați pe litoral.
Valoarea produselor verificate a depășit 640.000 de lei, iar produse neconforme în valoare de peste 48.000 de lei au fost retrase definitiv de la comercializare. Totodată, în cazul a 15 operatori economici, ANPC a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.
Printre cele mai grave nereguli identificate s-au numărat prestarea de servicii în spații neautorizate, echipamente de agrement uzate sau nesigure și sisteme de prindere improvizate, realizate din sârmă ori lemn, care puteau pune în pericol siguranța turiștilor.
Comisarii au descoperit, de asemenea, piscine, șezlonguri și alte spații de agrement neîntreținute, precum și lipsa informațiilor obligatorii privind condițiile de cazare, facilitățile oferite, tarifele practicate, temperatura apei și adâncimea bazinelor.
În domeniul alimentației publice, inspectorii au găsit numeroase abateri privind siguranța alimentară. Printre acestea se numără preparate păstrate la temperaturi necorespunzătoare, ulei alimentar degradat, produse expirate, materii prime fără elemente de identificare și agregate frigorifice neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină și impurități.
Controalele au vizat și magazinele care comercializează produse destinate copiilor, unde au fost identificate jucării considerate periculoase, precum lasere și produse de tip „slime”, dar și lipsa informațiilor obligatorii privind alergenii, procedura de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL) și afișarea „Telefonului Consumatorului”.
ANPC anunță că acțiunile de control vor continua pe întreaga perioadă a sezonului estival, scopul acestora fiind asigurarea respectării drepturilor consumatorilor și menținerea unor standarde ridicate de siguranță și calitate în serviciile oferite turiștilor de pe litoralul românesc.