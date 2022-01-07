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Economie· 1 min citire
Avertismente pentru patru agenți economici din Neamț! Pentru ce au fost sancționați de inspectorii de muncă
Avertismente pentru patru agenți economici din Neamț! Pentru ce au fost sancționați de inspectorii de muncă
În perioada decembrie 2021-ianuarie 2022 s-a desfăşurat Acţiunea de control pentru verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea şi depozitarea articolelor pirotehnice.
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