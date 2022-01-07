Economie· 1 min citire

Avertismente pentru patru agenți economici din Neamț! Pentru ce au fost sancționați de inspectorii de muncă

Avertismente pentru patru agenți economici din Neamț! Pentru ce au fost sancționați de inspectorii de muncă

Avertismente pentru patru agenți economici din Neamț! Pentru ce au fost sancționați de inspectorii de muncă

Scris de Monica Ghinet Publicat: 7 ian. 2022, 11:19

În  perioada decembrie 2021-ianuarie 2022  s-a desfăşurat Acţiunea de control pentru verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea şi depozitarea articolelor pirotehnice.

În  perioada decembrie 2021-ianuarie 2022  s-a desfăşurat Acţiunea de control pentru verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea şi depozitarea articolelor pirotehnice.

Obiectivul  acţiunilor de control a fost identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare.

Inspectorii de muncă au verificat dacă deţinătorii de articole pirotehnice respectă condiţiile pentru a desfăşura aceste activităţi, mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv  dacă intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege, depozitarea acestora este conformă, dacă nu sunt depăşite cantităţile aprobate pentru a fi depozitate, articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni de utilizare în limba română.

Au fost controlaţi 14 agenţi economici, patru dintre aceştia fiind sancţionaţi cu avertismente contravenţionale pentru că în spaţiul destinat păstrării articolelor pirotehnice se aflau şi alte materiale, pentru lipsa instrucţiunilor proprii privind manipularea şi depozitarea acestor produse sau pentru semnalizarea necorespunzătoare a spaţiului de depozitare.

Pe parcursul derulării acţiunii nu au fost înregistrate la ITM Neamţ sesizări privind nerespectarea prevederilor legale în acest domeniu.

Sursa: Realitatea de Neamt

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