Oferte NOI pe piața muncii în Neamț

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ a publicat lista celor 169 locuri de muncă vacante NOI, comunicate în perioada 13 – 17 mai 2019.

Denumire

Informatii privind locul de munca vacant

Zona

Data expirarii ofertei

Nr. locuri

agent paza

experienta, angajare nedeterminata, contact telefonic

Piatra Neamt

06.06.2019

1

ajutor bucatar

cu sau fara experienta, contact telefonic

Piatra Neamt

06.06.2019

2

ajutor bucatar

cu sau fara experienta, contact telefonic

Piatra Neamt

06.06.2019

4

ajutor ospatar

cu sau fara experienta, contact telefonic

Piatra Neamt

06.06.2019

4

ajutor ospatar

cu sau fara experienta, angajare determinata / nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mail

Piatra Neamt

08.06.2019

4

asistent veterinar

experienta, contact telefonic

Piatra Neamt

07.06.2019

1

bucatar

experienta, contact telefonic

Piatra Neamt

06.06.2019

2

bucatar

experienta, contact telefonic, CV la adresa de e-mail

Piatra Neamt

06.06.2019

2

bucatar

cu sau fara experienta, angajare determinata, contact telefonic, CV la adresa de e-mail

Piatra Neamt

08.06.2019

4

camerista hotel

cu sau fara experienta, angajare determinata, contact telefonic, CV la adresa de e-mail

Piatra Neamt

08.06.2019

2

circularist

experienta, angajare nedeterminata, salarizare avantajoasa, tichete de masa, transport, contact telefonic

Piatra Neamt

06.06.2019

2

curier

cu sau fara experienta, angajare determinata, contact telefonic, CV la adresa de e-mail

Piatra Neamt

08.06.2019

1

dulgher

punct de lucru Salciva jud. Hunedoara, experienta in constructia de poduri si consolidari, salariu motivant, cazare, transport, formare profesionala; contact telefonic, CV la adresa de e-mail

Piatra Neamt

06.06.2019

30

dulgher

lucrari in tara, experienta , contact telefonic

Piatra Neamt

12.06.2019

3

fasonator mecanic

experienta, angajare nedeterminata, contact telefonic

Piatra Neamt

22.06.2019

2

femeie de serviciu

cu sau fara experienta, contact telefonic

Piatra Neamt

06.06.2019

1

fierar betonist

punct de lucru Salciva jud. Hunedoara, experienta in constructia de poduri si consolidari, salariu motivant, cazare, transport, formare profesionala; contact telefonic, CV la adresa de e-mail

Piatra Neamt

06.06.2019

30

fierar betonist

lucru in deplasare, experienta, contact telefonic

Piatra Neamt

12.06.2019

3

finisor constructii

lucrari in tara, experienta , contact telefonic

Piatra Neamt

12.06.2019

3

frezor in lemn

experienta, angajare nedeterminata, salarizare avantajoasa, tichete de masa, transport, contact telefonic

Piatra Neamt

06.06.2019

2

instalator tehnico-sanitare si gaze

lucrari in tara, experienta , contact telefonic

Piatra Neamt

12.06.2019

3

lucrator comercial

magazin simigerie, experienta, contact telefonic, CV la adresa de e-mail

Piatra Neamt

06.06.2019

4

manipulant marfuri

angajare nedeterminata, contact telefonic

Piatra Neamt

22.06.2019

2

medic veterinar

experienta, contact telefonic

Piatra Neamt

07.06.2019

1

montator mobila

experienta, angajare nedeterminata, salarizare avantajoasa, tichete de masa, transport, contact telefonic

Piatra Neamt

06.06.2019

2

muncitor necalificat

experienta, angajare nedeterminata, salarizare avantajoasa, tichete de masa, transport, contact telefonic

Piatra Neamt

06.06.2019

5

muncitor necalificat

angajare nedeterminata, contact telefonic

Piatra Neamt

22.06.2019

2

ospatar

experienta, contact telefonic, CV la adresa de e-mail

Piatra Neamt

06.06.2019

3

ospatar

cu sau fara experienta, angajare determinata, contact telefonic, CV la adresa de e-mail

Piatra Neamt

08.06.2019

2

sef magazin

magazin simigerie, experienta, contact telefonic, CV la adresa de e-mail

Piatra Neamt

06.06.2019

1

tehnician veterinar

experienta, contact telefonic

Piatra Neamt

07.06.2019

1

zidar rosar tencuitor

lucru in deplasare, experienta, contact telefonic

Piatra Neamt

12.06.2019

3

zidar rosar tencuitor

lucrari in tara, experienta , contact telefonic

Piatra Neamt

12.06.2019

3

zugrav

lucru in deplasare, experienta, contact telefonic

Piatra Neamt

12.06.2019

4

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Mihai Eminescu, nr 37 tel 0233.219514, persoana de contact Marina SanieTOTAL139

bucatar

studii medii,salarizare atractiva,perioada nedeterminata,tichete de masa,decontare transport

Roman

31.05.2019

2

casier

studii medii,perioada determinata,concurs,dosarele se depun pana pe 15.05.2019

Roman

31.05.2019

3

dermopigmentist

studii medii,salarizare atractiva,perioada nedeterminata,tichete de masa,decontare transport

Roman

31.05.2019

1

femeie de serviciu

studii medii,salarizare atractiva,perioada nedeterminata,tichete de masa,decontare transport

Roman

31.05.2019

2

instalator apa,canal

studii medii,perioada nedeterminata,tichete de masa,vouchere de vacanta,prime

Roman

31.05.2019

6

preparator marfa

studii medii,perioada determinata,concurs,dosarele se depun pana pe 15.05.2019

Roman

31.05.2019

1

receptioner marfa

studii medii,perioada determinata,concurs,dosarele se depun pana pe 15.05.2019

Roman

31.05.2019

1

sofer

studii medii,salarizare atractiva,perioada nedeterminata,tichete de masa,decontare transport

Roman

31.05.2019

1

vanzator

studii medii,perioada determinata,concurs,dosarele se depun pana pe 15.05.2019

Roman

31.05.2019

3

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Olteniei, nr 23-25, tel 0233.743848, persoana de contact Catalina UrsarescuTOTAL20

bucatar

Studii profesionale, program normal,CV-ul se depune la sediul firmei,vechime in domeniu

Tg Neamt

31.05.2019

3

muncitor necalificat in confectii

Studii gimnaziale, program normal,CV-ul se depune la sediul firmei,vechime in domeniu

Tg Neamt

31.05.2019

5

zugrav

Studii profesionale, program normal,CV-ul se depune la sediul firmei,vechime in domeniu

Tg Neamt

21.05.2019

2

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Stefan cel Mare, nr 66, tel 0233.790583, persoana de contact Ramona RaduTOTAL10