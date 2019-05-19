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Economie· 4 min citire
Oferte NOI pe piața muncii în Neamț
19 mai 2019, 22:37
lista locuri de munca vacante
Articol scris de Scris de Monica Ghinet
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ a publicat lista celor 169 locuri de muncă vacante NOI, comunicate în perioada 13 – 17 mai 2019.
Denumire
Informatii privind locul de munca vacant
Zona
Data expirarii ofertei
Nr. locuri
agent paza
experienta, angajare nedeterminata, contact telefonic
Piatra Neamt
06.06.2019
1
ajutor bucatar
cu sau fara experienta, contact telefonic
Piatra Neamt
06.06.2019
2
ajutor bucatar
cu sau fara experienta, contact telefonic
Piatra Neamt
06.06.2019
4
ajutor ospatar
cu sau fara experienta, contact telefonic
Piatra Neamt
06.06.2019
4
ajutor ospatar
cu sau fara experienta, angajare determinata / nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mail
Piatra Neamt
08.06.2019
4
asistent veterinar
experienta, contact telefonic
Piatra Neamt
07.06.2019
1
bucatar
experienta, contact telefonic
Piatra Neamt
06.06.2019
2
bucatar
experienta, contact telefonic, CV la adresa de e-mail
Piatra Neamt
06.06.2019
2
bucatar
cu sau fara experienta, angajare determinata, contact telefonic, CV la adresa de e-mail
Piatra Neamt
08.06.2019
4
camerista hotel
cu sau fara experienta, angajare determinata, contact telefonic, CV la adresa de e-mail
Piatra Neamt
08.06.2019
2
circularist
experienta, angajare nedeterminata, salarizare avantajoasa, tichete de masa, transport, contact telefonic
Piatra Neamt
06.06.2019
2
curier
cu sau fara experienta, angajare determinata, contact telefonic, CV la adresa de e-mail
Piatra Neamt
08.06.2019
1
dulgher
punct de lucru Salciva jud. Hunedoara, experienta in constructia de poduri si consolidari, salariu motivant, cazare, transport, formare profesionala; contact telefonic, CV la adresa de e-mail
Piatra Neamt
06.06.2019
30
dulgher
lucrari in tara, experienta , contact telefonic
Piatra Neamt
12.06.2019
3
fasonator mecanic
experienta, angajare nedeterminata, contact telefonic
Piatra Neamt
22.06.2019
2
femeie de serviciu
cu sau fara experienta, contact telefonic
Piatra Neamt
06.06.2019
1
fierar betonist
punct de lucru Salciva jud. Hunedoara, experienta in constructia de poduri si consolidari, salariu motivant, cazare, transport, formare profesionala; contact telefonic, CV la adresa de e-mail
Piatra Neamt
06.06.2019
30
fierar betonist
lucru in deplasare, experienta, contact telefonic
Piatra Neamt
12.06.2019
3
finisor constructii
lucrari in tara, experienta , contact telefonic
Piatra Neamt
12.06.2019
3
frezor in lemn
experienta, angajare nedeterminata, salarizare avantajoasa, tichete de masa, transport, contact telefonic
Piatra Neamt
06.06.2019
2
instalator tehnico-sanitare si gaze
lucrari in tara, experienta , contact telefonic
Piatra Neamt
12.06.2019
3
lucrator comercial
magazin simigerie, experienta, contact telefonic, CV la adresa de e-mail
Piatra Neamt
06.06.2019
4
manipulant marfuri
angajare nedeterminata, contact telefonic
Piatra Neamt
22.06.2019
2
medic veterinar
experienta, contact telefonic
Piatra Neamt
07.06.2019
1
montator mobila
experienta, angajare nedeterminata, salarizare avantajoasa, tichete de masa, transport, contact telefonic
Piatra Neamt
06.06.2019
2
muncitor necalificat
experienta, angajare nedeterminata, salarizare avantajoasa, tichete de masa, transport, contact telefonic
Piatra Neamt
06.06.2019
5
muncitor necalificat
angajare nedeterminata, contact telefonic
Piatra Neamt
22.06.2019
2
ospatar
experienta, contact telefonic, CV la adresa de e-mail
Piatra Neamt
06.06.2019
3
ospatar
cu sau fara experienta, angajare determinata, contact telefonic, CV la adresa de e-mail
Piatra Neamt
08.06.2019
2
sef magazin
magazin simigerie, experienta, contact telefonic, CV la adresa de e-mail
Piatra Neamt
06.06.2019
1
tehnician veterinar
experienta, contact telefonic
Piatra Neamt
07.06.2019
1
zidar rosar tencuitor
lucru in deplasare, experienta, contact telefonic
Piatra Neamt
12.06.2019
3
zidar rosar tencuitor
lucrari in tara, experienta , contact telefonic
Piatra Neamt
12.06.2019
3
zugrav
lucru in deplasare, experienta, contact telefonic
Piatra Neamt
12.06.2019
4
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Mihai Eminescu, nr 37 tel 0233.219514, persoana de contact Marina SanieTOTAL139
bucatar
studii medii,salarizare atractiva,perioada nedeterminata,tichete de masa,decontare transport
Roman
31.05.2019
2
casier
studii medii,perioada determinata,concurs,dosarele se depun pana pe 15.05.2019
Roman
31.05.2019
3
dermopigmentist
studii medii,salarizare atractiva,perioada nedeterminata,tichete de masa,decontare transport
Roman
31.05.2019
1
femeie de serviciu
studii medii,salarizare atractiva,perioada nedeterminata,tichete de masa,decontare transport
Roman
31.05.2019
2
instalator apa,canal
studii medii,perioada nedeterminata,tichete de masa,vouchere de vacanta,prime
Roman
31.05.2019
6
preparator marfa
studii medii,perioada determinata,concurs,dosarele se depun pana pe 15.05.2019
Roman
31.05.2019
1
receptioner marfa
studii medii,perioada determinata,concurs,dosarele se depun pana pe 15.05.2019
Roman
31.05.2019
1
sofer
studii medii,salarizare atractiva,perioada nedeterminata,tichete de masa,decontare transport
Roman
31.05.2019
1
vanzator
studii medii,perioada determinata,concurs,dosarele se depun pana pe 15.05.2019
Roman
31.05.2019
3
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Olteniei, nr 23-25, tel 0233.743848, persoana de contact Catalina UrsarescuTOTAL20
bucatar
Studii profesionale, program normal,CV-ul se depune la sediul firmei,vechime in domeniu
Tg Neamt
31.05.2019
3
muncitor necalificat in confectii
Studii gimnaziale, program normal,CV-ul se depune la sediul firmei,vechime in domeniu
Tg Neamt
31.05.2019
5
zugrav
Studii profesionale, program normal,CV-ul se depune la sediul firmei,vechime in domeniu
Tg Neamt
21.05.2019
2
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Stefan cel Mare, nr 66, tel 0233.790583, persoana de contact Ramona RaduTOTAL10
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