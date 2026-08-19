Secretara lui Donald Trump, devotament dus la extrem: a călătorit în portbagaj și a dormit în vestiar

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 aug. 2026, 19:24

Natalie Harp, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Donald Trump, a ajuns din nou în centrul atenției după reapariția unor scrisori personale în care vorbește despre perioada în care a lucrat pentru președintele american.

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