Încă o dronă a căzut în județul Tulcea. S-a emis mesajul RO Alert și două aeronave au fost ridicate în aer

Publicat 20 aug. 2026, 06:57 Actualizat 20 aug. 2026, 07:01 Sursă realitatea.net

O dronă a pătruns în spațiul aerian național, noaptea trecută, la 13 kilometri de municipiul Galați și s-a prăbușit pe un câmp din județul Tulcea și a provovcat un incendiu.Locuitorii din zona Galați au primit un mesaj RO-Alert. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate două aeronave F-18 spaniole, iar un elicopter al Forțelor Aeriene Române a cercetat zona. Potrivit oficialilor, nu au fost raportate victime sau pagube materiale

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