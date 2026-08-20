Încă o dronă a căzut în județul Tulcea. S-a emis mesajul RO Alert și două aeronave au fost ridicate în aer

O dronă a pătruns în spațiul aerian național, noaptea trecută, la 13 kilometri de municipiul Galați și s-a prăbușit pe un câmp din județul Tulcea și a provovcat un incendiu.Locuitorii din zona Galați au primit un mesaj RO-Alert. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate două aeronave F-18 spaniole, iar un elicopter al Forțelor Aeriene Române a cercetat zona. Potrivit oficialilor, nu au fost raportate victime sau pagube materiale
"În noaptea de miercuri spre joi, 20 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 02.23, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina.
Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona vizată. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 03.20.
La ora 03.21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați.
La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale", a transmis Ministerul Apărării Naționale.
O echipă de militari se deplasează spre locul impactului pentru securizarea zonei.
IGSU a recomandat ca populația să se retragă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă, iar în lipsa acestora, oamenii să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori.
Alertarea a avut o durată estimată de 90 de minute, timp în care autoritățile au monitorizat situația și au menținut comunicarea cu structurile locale de intervenție.
Deocamdată nu au fost raportate incidente majore, însă echipajele de urgență rămân în teren pentru verificări și pentru a evalua eventualele efecte ale fenomenului semnalat.
În ultimele luni, numărul incidentelor cu drone care pătrund pe teritoriul României și sunt doborâte sau explodează în zonele de frontieră a crescut vizibil, pe fondul intensificării bombardamentelor rusești asupra regiunilor ucrainene aflate în proximitatea graniței. Fenomenul a determinat autoritățile române să mențină un nivel ridicat de alertă și să emită notificări rapide către populație atunci când există riscuri asociate spațiului aerian.