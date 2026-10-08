Veniturile unei gospodării din România au trecut de 10.000 de lei pe lună. Câți bani se duc pe cheltuieli
Veniturile unei gospodării din România
INS: veniturile medii ale unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună în T2 2026, iar cheltuielile au fost de 8.650 de lei.
Veniturile medii ale gospodăriilor din România au depășit, în trimestrul al doilea din 2026, pragul de 10.000 de lei pe lună, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În medie, o gospodărie a avut venituri totale de 10.204 lei pe lună, în timp ce cheltuielile au ajuns la 8.650 de lei.
Datele INS arată că veniturile gospodăriilor au crescut atât față de primele trei luni ale anului, cât și comparativ cu perioada similară din 2025. În același timp, însă, și cheltuielile au avansat, astfel că o parte importantă din banii încasați de gospodării este direcționată către consum, taxe, impozite și contribuții.
Cât câștigă, în medie, o gospodărie din România
În trimestrul al doilea din 2026, veniturile totale medii lunare au ajuns la 10.204 lei pentru o gospodărie. Comparativ cu trimestrul I 2026, valoarea este mai mare cu 8%, în termeni nominali.
Raportat la trimestrul al doilea din 2025, veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au crescut cu 7,4%.
La nivel individual, venitul mediu lunar a fost de 4.222 de lei pe persoană, în creștere cu 10,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Trebuie precizat că veniturile totale calculate de INS includ atât sumele bănești încasate, cât și veniturile în natură. Astfel, din cei 10.204 lei aferenți unei gospodării, 9.748 de lei au reprezentat venituri bănești, iar alte 456 de lei au provenit din venituri în natură.
Salariile rămân principala sursă de venit
Cea mai importantă componentă a veniturilor gospodăriilor din România este reprezentată în continuare de salarii și celelalte drepturi salariale.
În trimestrul II 2026, salariile brute și alte drepturi salariale au adus, în medie, 7.354 de lei pe gospodărie în fiecare lună, ceea ce reprezintă 72,1% din veniturile totale.
Pe locul următor se află veniturile provenite din prestații sociale. Acestea au însumat, în medie, 2.005 lei pe gospodărie pe lună, reprezentând 19,6% din veniturile totale.
Structura veniturilor arată astfel că veniturile salariale continuă să aibă o pondere dominantă în bugetele gospodăriilor, în timp ce prestațiile sociale reprezintă o altă componentă importantă.
Diferențe importante între oraș și mediul rural
Statisticile INS evidențiază în continuare diferențe semnificative între gospodăriile din mediul urban și cele din mediul rural.
În orașe, venitul total mediu lunar a ajuns la 11.118 lei pe gospodărie, în timp ce media națională a fost de 10.204 lei.
Și atunci când calculul este făcut pe persoană, diferențele sunt vizibile. În mediul urban, venitul mediu lunar a fost de 4.997 de lei pe persoană, în timp ce în mediul rural acesta a fost de 3.405 lei.
Prin urmare, nivelul veniturilor este sensibil mai ridicat în gospodăriile din mediul urban, diferență care se reflectă și în nivelul cheltuielilor.
Aproape 85% din veniturile unei gospodării sunt cheltuite
Din cei 10.204 lei care reprezintă venitul total mediu lunar al unei gospodării, 8.650 de lei au fost cheltuiți, potrivit INS.
Cheltuielile au reprezentat astfel 84,8% din veniturile totale. La nivel individual, cheltuielile medii au fost de 3.579 de lei pe persoană.
Comparativ cu primul trimestru din 2026, cheltuielile unei gospodării au crescut cu 635 de lei pe lună. În raport cu trimestrul II 2025, creșterea a fost de 7,6%.
Diferența dintre veniturile și cheltuielile medii a fost de 1.554 de lei pe gospodărie, însă această diferență nu trebuie interpretată automat ca suma disponibilă pentru economisire, deoarece statisticile privind veniturile și cheltuielile gospodăriilor au o structură mai complexă.
Pe ce se duc banii românilor
Cea mai mare parte a cheltuielilor gospodăriilor este direcționată către consum.
În trimestrul II 2026, cheltuielile de consum au ajuns la 4.936 de lei lunar pe gospodărie, reprezentând 57% din totalul cheltuielilor.
O altă categorie importantă este reprezentată de impozite, contribuții, cotizații și taxe, pentru care gospodăriile au alocat, în medie, 3.159 de lei lunar, adică 36,5% din totalul cheltuielilor.
Cheltuielile legate de producția gospodăriei au fost de 119 lei lunar, reprezentând 1,4% din total.
Mâncarea, cea mai mare cheltuială de consum
Atunci când sunt analizate strict cheltuielile de consum, alimentele și băuturile nealcoolice ocupă primul loc.
În medie, o gospodărie din România a cheltuit 1.581 de lei pe lună pentru produse agroalimentare și băuturi nealcoolice. Această categorie a reprezentat 32% din totalul cheltuielilor de consum.
Pe locul următor se află cheltuielile pentru locuință și utilități. Pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, gospodăriile au cheltuit în medie 813 lei pe lună.
Alte categorii importante au fost:
390 de lei pentru îmbrăcăminte și încălțăminte;
376 de lei pentru transport;
1.581 de lei pentru alimente și băuturi nealcoolice;
813 lei pentru locuință și utilități.
Structura cheltuielilor arată astfel că alimentele rămân cea mai importantă categorie din bugetul de consum al gospodăriilor.
Gospodăriile din orașe cheltuie mai mult decât cele din mediul rural
Diferențele dintre mediul urban și cel rural se regăsesc nu doar la venituri, ci și la cheltuieli.
În mediul urban, cheltuielile totale medii lunare au ajuns la 9.437 de lei pe gospodărie.
Raportat la o singură persoană, gospodăriile din orașe au avut cheltuieli medii de 4.241 de lei pe lună, în timp ce în mediul rural nivelul a fost de 2.881 de lei pe persoană.
Diferența este explicată, între altele, de nivelul diferit al veniturilor, de costurile mai ridicate asociate vieții urbane și de structura diferită a consumului.
Veniturile au crescut, dar și cheltuielile au urcat
Datele INS pentru trimestrul II 2026 conturează o imagine în care atât veniturile, cât și cheltuielile gospodăriilor sunt în creștere.
Veniturile medii au urcat cu 8% față de trimestrul precedent și cu 7,4% față de trimestrul II 2025.
În același timp, cheltuielile au fost mai mari cu 635 de lei față de trimestrul I 2026 și cu 7,6% față de trimestrul II 2025.
Un aspect important este că majorarea veniturilor prezentată de INS este una nominală. Prin urmare, aceasta indică o creștere a sumelor exprimate în lei, fără ca procentul respectiv să reprezinte automat și o creștere echivalentă a puterii de cumpărare.
Câți bani rămân după cheltuieli
Raportând veniturile medii la cheltuielile medii, diferența este de 1.554 de lei pe gospodărie în fiecare lună.
Calculul simplu este:
10.204 lei venituri – 8.650 lei cheltuieli = 1.554 lei
Această diferență oferă o imagine asupra raportului dintre veniturile și cheltuielile medii, însă nu trebuie confundată cu economiile efective ale tuturor gospodăriilor din România.
În realitate, situația financiară diferă considerabil de la o familie la alta, în funcție de numărul de membri, veniturile salariale, localitatea de domiciliu, cheltuielile cu locuința, creditele, nivelul de consum și alte obligații financiare.
Ce arată, în ansamblu, datele INS
Statisticile pentru trimestrul II 2026 arată că venitul mediu al unei gospodării din România a depășit pentru prima dată în această serie recentă pragul de 10.000 de lei pe lună, ajungând la 10.204 lei.
În același timp, cheltuielile au ajuns la 8.650 de lei, ceea ce înseamnă că gospodăriile au folosit pentru consum, taxe, contribuții și alte destinații aproape 85% din veniturile totale.
Salariile au rămas principala sursă de venit, iar alimentele și băuturile nealcoolice au continuat să fie cea mai importantă categorie de cheltuieli de consum.
Datele mai evidențiază o diferență clară între mediul urban și cel rural: gospodăriile din orașe au atât venituri, cât și cheltuieli mai mari decât cele din mediul rural.
Pentru trimestrul II 2026, imaginea de ansamblu este, așadar, una de creștere simultană a veniturilor și cheltuielilor, cu un nivel mediu de venit de 10.204 lei pe gospodărie și cheltuieli de 8.650 de lei pe lună.
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