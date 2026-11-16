Două focare de rabie confirmate la bovine în Neamț, restricții impuse în Tazlău și Rediu

Publicat 16 nov. 2026, 12:08 Sursă stiripesurse

Centrul Local de Combatere a Bolilor Neamț a aprobat măsuri pentru controlul a două focare de rabie confirmate la bovine în Tazlău și Socea, incluzând restricții de circulație și supraveghere sanitar-veterinară.

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