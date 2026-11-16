Două focare de rabie confirmate la bovine în Neamț, restricții impuse în Tazlău și Rediu

Centrul Local de Combatere a Bolilor Neamț a aprobat măsuri pentru controlul a două focare de rabie confirmate la bovine în Tazlău și Socea, incluzând restricții de circulație și supraveghere sanitar-veterinară.
Reprezentanții Prefecturii Neamț au anunțat luni aprobarea planurilor de măsuri sanitar-veterinare pentru eradicarea a două focare de rabie la bovine. Cazurile au fost confirmate în localitățile Tazlău, comuna Tazlău, și Socea, comuna Rediu.
Analizele care au stabilit diagnosticul au fost efectuate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală – Laboratorul Național de Referință pentru Rabie București, conform buletinelor emise la data de 10 noiembrie 2026. Măsurile s-au bazat pe documentația prezentată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Neamț.
Restricții și supraveghere în zonele afectate
Planul de intervenție prevede instituirea unor zone de protecție și supraveghere, identificarea animalelor receptive la rabie și vaccinarea acestora. Circulația liberă a carnivorelor, în special a câinilor și pisicilor, este restricționată în teritoriile vizate.
Autoritățile vor monitoriza sanitar-veterinar animalele care au putut intra în contact cu bovinele infectate. De asemenea, se va intensifica supravegherea faunei sălbatice, cu accent pe vulpi, în colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice.
Protejarea sănătății populației
Direcția de Sănătate Publică Neamț a fost notificată pentru continuarea anchetei epidemiologice. Scopul este identificarea persoanelor care au avut contact direct sau indirect cu animalele bolnave, în vederea evaluării medicale și administrării tratamentului preventiv.
O componentă importantă a măsurilor aprobate privește protejarea sănătății populației. Direcția de Sănătate Publică Neamț va fi notificată pentru continuarea anchetei epidemiologice și identificarea eventualelor persoane care au intrat în contact direct sau indirect cu animalele bolnave ori suspecte de infectare, în vederea evaluării medicale și administrării tratamentului preventiv, acolo unde este necesar
a transmis Prefectura Neamț
Primăriile din comunele Tazlău și Rediu sunt responsabile de aplicarea măsurilor locale, inclusiv informarea cetățenilor și gestionarea animalelor fără stăpân. Măsurile se aplică pentru o perioadă minimă de 30 de zile, putând fi prelungite dacă situația epidemiologică impune.
Prefectura Neamț recomandă populației să evite contactul cu animalele sălbatice sau cu cele care prezintă comportament neobișnuit. Persoanele mușcate, zgâriate sau expuse la saliva unui animal suspect trebuie să solicite de urgență evaluare medicală, fără a aștepta apariția simptomelor.