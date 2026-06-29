Politica· 1 min citire

Anca Alexandrescu, dezvăluiri exclusive, diseară de la 20.55 la Culisele Statului Paralel

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat29 iun. 2026, 15:58
Actualizat29 iun. 2026, 16:02

România este în genunchi, dar aleșii își fac bagajele! Suntem fără premier, fără un guvern stabil, iar economia e în derivă. Care este soluția aleșilor poporului? Românii să mai aștepte, pentru că de la 1 iulie parlamentarii intră oficial în vacanță!

În timp ce țara este blocată, în spatele ușilor închise se joacă ultima carte a supraviețuirii politice. Ce negociază, de fapt, Ilie Bolojan și liderii USR? Vă arătăm documentele ascunse și jocurile de culise prin care încearcă cu disperare să agațe puterea! Pe cine vor să arunce în luptă și cine este președintele pe care îl pregătesc pentru Cotroceni la următoarele alegeri?

​Anca Alexandrescu îi demască -  Vinovații au nume, iar planul lor secret va fi dat pe față diseară de la 20.55 de minute la Culisele Statului Paralel, doar pe Realitatea Plus. Fiți pe fază!

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