Anca Alexandrescu, dezvăluiri zguduitoare. Ce spune despre șeful AEP și scandalul legat de finanțatorii lui Nicușor Dan

Adrian Țuțuianu, șeful Autorității Electorale Permanente este omul sistemului, acuză Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel. Reacția vine după declarațiile făcute de acesta în legătură cu dosarul privind campania lui Nicușor Dan. I-am solicitat un punct de vedere lui Țuțuianu, dar nu am primit până la difuzarea acestei știri.

„Ce interes ar avea sistemul să rezolve dosarul? Domnul Țuțuianu e fost șef la SRI, un om promovat de sistem. Mă îndoiesc că vrea să rezolve vreo problemă. Pe Călin Georgescu caută să îl înfunde și nu există probe. Nu e nicio dovadă legată de campania electorală a lui Călin Georgescu, dar sistemul se uită către el, nu către Nicușor Dan, unde s-a văzut că sunt nereguli. Chiar a povestit domnul Greblă, fostul șef al AEP, că Nicușor Dan a achitat cu banii din donații un împrumut către sora sa. Aceste lucruri s-au întâmplat înainte să devină președinte Nicușor Dan”, a afirmat Anca Alexandrescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Reprezentanții AEP au anunțat că au fost găsite nereguli chiar de natură penală, în urma cărora a fost sesizat Parchetul General.

Mai mult, aceștia afirmă că procurorii au cerut date suplimentare despre campania lui Călin Georgescu, dar nu și în cazul lui Nicușor Dan. Reprezentanții instituției mai spun că nu pot face publice numele tuturor donatorilor din campania electorală a actualului președinte.