Anca Alexandrescu, după picarea Guvernului Veștea: „Ar fi trebuit să treacă. Nu pentru PNL, ci pentru România”

Publicat 23 iun. 2026, 21:47 Sursă Realitatea PLUS

Am ajuns din nou în punctul în care, dacă eu n-aș exista, o parte dintre voi n-ar avea pe cine să înjure. Pac! Au trecut șase luni și iarăși sunt „trădătoarea de serviciu”. De ce? Pentru că am îndrăznit să nu joc după partitura voastră de pe Facebook și TikTok și să vă spun un adevăr inconfortabil: eu cred că acest guvern – guvernul Veștea, care era de la PNL, ca să fie clar – ar fi trebuit să treacă. Nu pentru PNL, nu pentru Veștea, ci pentru România și, oricât ar părea de bizar, chiar pentru voi.

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