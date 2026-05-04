Anca Alexandrescu: "România are nevoie de alegeri anticipate"

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, susține că România are nevoie de alegeri anticipate și lansează critici la adresa premierului Ilie Bolojan. Jurnalista a făcut dezvăluiri despre cum se încearcă intimidarea parlamentarilor înainte de moțiunea de cenzură și spune că este nevoie de un guvern de reconciliere națională, care să facă ordine în țară.

„Este o manipulare, bineînțeles, ca să-i sperie pe unii și pe alții. De altfel, vedeți cum încearcă să-i intimideze pe parlamentari spunându-le că dacă votează împotriva lui Ilie Bolojan n-au conștiință.

Eu îi îndemn pe parlamentari să voteze conform conștiinței și alegătorilor care i-au votat și i-au trimis acolo. Alegătorii i-au votat ca să aducă prosperitate și condiții mai bune pentru România și pentru români, nu pentru gașca lui Bolojan.