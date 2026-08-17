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Politica· 1 min citire
Augustin Zegrean: Tănăsescu nu avea ce să caute la întâlnirea cu Bolojan. A fost inutilă
Augusti Zegrean, fost președinte CCR (Inquam Photos)
Publicat17 aug. 2026, 07:32
SursăRealitate Plus
Întâlnirea dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan stârnește controverse chiar înaintea deciziei privind Legea integrității. Reprezentanții CCR susțin că cei doi nu au discutat despre dosarul aflat pe rolul Curții. Fostul șef al CCR, Augustin Zegrean, spune că întâlnirea a fost „absolut inutilă”.
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