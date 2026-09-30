USR cere alegeri anticipate după căderea Guvernului Mureșan. Dominic Fritz: „A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor”

Președintele USR, Dominic Fritz, cere organizarea de alegeri anticipate după ce Parlamentul a respins Guvernul propus de Siegfried Mureșan.
Liderul formațiunii susține că, după eșecul noii încercări de învestire, soluția trebuie să fie revenirea la votul cetățenilor. „A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor”, a transmis Dominic Fritz după votul din Parlament.
USR nu susține un nou guvern PSD
Fritz a anunțat că USR nu va vota o nouă formulă de guvernare condusă de PSD, indiferent de componența acesteia.
Liderul USR a acuzat PSD și AUR că au contribuit la respingerea Guvernului Mureșan și a susținut că cele două formațiuni ar putea forma împreună viitorul Executiv. Afirmațiile reprezintă poziția politică exprimată de Fritz după vot.
Ce spune Fritz despre dizolvarea Parlamentului
Dominic Fritz consideră că, după două încercări de învestire respinse, președintele Nicușor Dan are instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului și declanșarea procedurii care poate duce la alegeri anticipate.
Poziția sa vine însă în contextul în care Nicușor Dan declara cu o zi înainte că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție și că acestea ar prelungi instabilitatea politică.
Mesaj pentru parlamentari și alegători
După respingerea Cabinetului Mureșan, USR își reafirmă opoziția față de o nouă formulă guvernamentală asociată PSD și susține că actualul blocaj trebuie rezolvat prin alegeri.
Guvernul Mureșan a primit 182 de voturi favorabile, insuficiente pentru pragul de 233 necesar învestirii.