Femeie de 57 de ani, ucisă în propria casă. Soțul ei a ascuns cuțitul și a inventat o altă poveste

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 oct. 2026, 19:51

Un bărbat de 58 de ani din județul Neamț este acuzat că și-a înjunghiat mortal soția, în vârstă de 57 de ani, după un conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool.

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