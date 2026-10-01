Femeie de 57 de ani, ucisă în propria casă. Soțul ei a ascuns cuțitul și a inventat o altă poveste

Un bărbat de 58 de ani din județul Neamț este acuzat că și-a înjunghiat mortal soția, în vârstă de 57 de ani, după un conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool.
Femeia a fost găsită în stare critică în locuință, iar anchetatorii susțin că soțul a încercat ulterior să ascundă urmele și să prezinte moartea drept un accident. Bărbatul a fost prins o zi mai târziu, la locuința fiicei sale din Piatra Neamț.
Femeia a fost găsită în agonie
Polițiștii au fost alertați după ce un vecin a ajuns la locuința familiei și a găsit-o pe femeie grav rănită. Victima pierduse mult sânge și abia mai putea respira. Un martor a povestit că aceasta nu mai era în stare să explice ce se întâmplase.
Echipajele medicale au intervenit, însă femeia nu a mai putut fi salvată. Potrivit anchetatorilor, rana provocată la picior a dus la un șoc hemoragic, iar victima a murit în scurt timp.
Soțul ar fi încercat să ascundă cuțitul
Anchetatorii au descoperit că rănile femeii nu ar fi fost provocate accidental. Bărbatul este acuzat că a ascuns cuțitul folosit în agresiune și a șters urmele de sânge.
Ulterior, el le-ar fi spus polițiștilor că soția sa s-ar fi rănit singură, după ce ar fi scăpat cuțitul. Potrivit anchetei, povestea nu a fost susținută de probele găsite la locul faptei.
A plecat la fiica lui după moartea femeii
După incident, bărbatul a părăsit locuința și a mers la fiica sa, în Piatra Neamț. Polițiștii l-au identificat și l-au dus la audieri în ziua următoare.
Din primele cercetări rezultă că între cei doi soți izbucnise un conflict după ce consumaseră alcool. Anchetatorii continuă să stabilească exact împrejurările în care a avut loc agresiunea.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte în forma violenței în familie. Încadrarea juridică a faptei poate fi modificată pe parcursul anchetei, în funcție de rezultatele cercetărilor.