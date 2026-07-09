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Bolojan: Cei care fac înțelegeri pe la spate vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 9 iul. 2026, 09:36

Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a declarat miercuri seara că hotărârea provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL va fi respectată, subliniind că aceia 'care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic'.

'Vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar vom apăra decizia membrilor noștri privind ceea ce suntem și pe cine reprezentăm. Ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales, cu o largă majoritate, să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înșine și pe alegătorii noștri și să servim România', a scris Ilie Bolojan, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că 'lumea politică nu își poate recâștiga credibilitatea repetând aceleași greșeli care i-au îndepărtat pe români' de politicieni.

'Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele. Nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze. PNL este din nou puternic. Știm care este direcția bună pe care trebuie să o urmăm pentru România și avem hotărârea de a lupta pentru valorile în care credem', a precizat Ilie Bolojan, pe pagina de socializare.

Tribunalul București a admis miercuri o nouă acțiune introdusă de contestatarii din Partidul Național Liberal și a dispus suspendarea hotărârilor luate de Congresul extraordinar din 21 iunie, prin care a fost adoptat un nou Statut și a fost aleasă o nouă conducere.

Decizia nu este definitivă, însă este executorie, astfel încât sunt suspendate și efectele acelor hotărâri de la Congres.

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