Donald Trump, prima reacție după înfrângerea republicanilor în SUA: „Nu am fost pe buletinul de vot”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 nov. 2026, 07:56

Donald Trump a avut prima reacție după ce rezultatele alegerilor din Statele Unite au arătat pierderi importante pentru Partidul Republican. Președintele american susține că lucrurile ar fi stat cu totul altfel dacă numele său s-ar fi aflat pe buletinul de vot. Între timp, democrații au obținut victorii importante și sunt favoriți să preia controlul Camerei Reprezentanților.

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