Sondaj NBC News: Americanii, tot mai nemulțumiți de Donald Trump și de situația economică. Ce arată cifrele
Americanii, tot mai nemulțumiți
Un sondaj NBC News arată nemulțumirea americanilor față de Donald Trump și economie. Democrații au un avantaj de 7 puncte înaintea alegerilor.
Un nou sondaj realizat de NBC News scoate la iveală nivelul ridicat de nemulțumire al electoratului american înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite. Inflația, costul ridicat al vieții și nemulțumirea față de direcția în care se îndreaptă țara îi determină pe tot mai mulți alegători să își dorească o schimbare politică la Washington. Datele indică un avantaj important pentru Partidul Democrat în preferințele privind controlul Congresului, în timp ce popularitatea președintelui Donald Trump continuă să scadă.
Democrații, în avantaj în sondajul NBC News. Cum ar vota americanii
Potrivit cercetării sociologice publicate de NBC News, 52% dintre alegătorii înregistrați și-ar dori ca democrații să dețină controlul asupra Congresului american, în timp ce 45% preferă menținerea majorității republicane.
Diferența de șapte puncte procentuale reprezintă un avantaj important pentru Partidul Democrat, cu doar câteva zile înaintea scrutinului din 3 noiembrie.
Sondajul a fost realizat în perioada 28-30 octombrie, pe un eșantion de 1.000 de alegători înregistrați. Marja de eroare pentru întregul eșantion este de plus sau minus 3,1 puncte procentuale.
Rezultatele arată că nemulțumirea față de administrația republicană ar putea influența decisiv comportamentul electoral al americanilor.
Donald Trump, la un nivel ridicat de dezaprobare. Șase din zece americani îi critică activitatea
Unul dintre cele mai importante semnale de alarmă pentru republicani vine din evaluarea activității președintelui Donald Trump.
Conform sondajului NBC News, 60% dintre respondenți dezaprobă modul în care liderul de la Casa Albă își exercită funcția, în timp ce doar 40% îi acordă un vot de încredere.
Mai mult, 64% dintre participanții la cercetare consideră că Trump nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care le-au avut de la el. Doar 34% sunt de părere că președintele și-a respectat promisiunile.
În ceea ce privește direcția politică a administrației, jumătate dintre respondenți spun că își doresc schimbări majore în modul în care Donald Trump conduce țara. Alți 14% solicită, de asemenea, modificări importante.
Nemulțumirea nu se limitează însă la electoratul democrat. Rezultatele sugerează că administrația Trump se confruntă cu dificultăți în menținerea sprijinului public, inclusiv pe fondul problemelor economice.
Inflația și costul vieții, principalele motive de nemulțumire ale americanilor
Economia rămâne una dintre cele mai sensibile teme pentru alegătorii americani. Creșterea prețurilor și dificultățile financiare sunt în centrul preocupărilor populației, iar nemulțumirea se reflectă și în intențiile de vot.
Sondajul NBC News arată că 25% dintre respondenți consideră inflația și costul vieții drept cea mai importantă problemă cu care se confruntă Statele Unite.
Corupția guvernamentală ocupă următoarea poziție, cu 20%, în timp ce 15% dintre participanți indică amenințările la adresa democrației drept principala preocupare.
În privința situației economice, aproximativ 73% dintre cei chestionați se declară nemulțumiți de condițiile economice actuale. Doar 26% afirmă că sunt mulțumiți de situația economiei americane.
De asemenea, pentru prima dată în cei 30 de ani de sondaje NBC News pe această temă, proporția americanilor nemulțumiți de propria situație financiară a depășit-o pe cea a persoanelor mulțumite: 51% față de 49%.
Nici republicanii, nici democrații nu reușesc să câștige încrederea majorității alegătorilor
Deși Partidul Democrat conduce în preferințele privind controlul Congresului, sondajul evidențiază o problemă pentru ambele formațiuni politice majore din Statele Unite.
Republicanii sunt priviți nefavorabil de 50% dintre respondenți, în timp ce 38% au o opinie pozitivă despre partid.
Situația este chiar mai dificilă pentru democrați: 52% dintre alegători au o părere negativă despre formațiune, iar numai 29% o privesc favorabil.
Datele arată astfel că avantajul electoral al opoziției este alimentat în mare măsură de nemulțumirea față de actuala administrație, nu neapărat de o creștere spectaculoasă a popularității Partidului Democrat.
În ceea ce privește capacitatea de gestionare a problemelor importante, cele două partide sunt aproape la egalitate în privința economiei. Republicanii păstrează însă un avantaj pe tema imigrației, în timp ce alegătorii sunt împărțiți în privința protejării democrației.
Alegerile intermediare din SUA, un test politic important pentru Donald Trump
Scrutinul intermediar din 3 noiembrie 2026 reprezintă un moment decisiv pentru administrația Donald Trump. Rezultatul poate modifica echilibrul de putere din Congres și poate influența capacitatea președintelui de a-și pune în aplicare agenda politică.
Dacă democrații reușesc să obțină majoritatea în Camera Reprezentanților, administrația republicană ar putea întâmpina dificultăți suplimentare în adoptarea proiectelor legislative.
Sondajul NBC News arată că 63% dintre alegătorii înregistrați manifestau un interes maxim pentru scrutin, semn că miza politică a alegerilor este una ridicată.
Nemulțumirea economică, scăderea popularității președintelui și lipsa de încredere în cele două mari partide conturează un peisaj electoral complicat pentru Washington.
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