Dungaciu: PNL riscă să plătească prețul politic al susținerii Guvernului alături de PSD și de Nicușor Dan

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, critică strategia liberalilor în negocierile pentru noul Guvern. El spune că PNL riscă să plătească politic pentru sprijinul dat unui Executiv asociat cu PSD și cu președintele Nicușor Dan. Despre o posibilă moțiune de cenzură, Dungaciu spune că AUR va decide în funcție de cum evoluează situația politică.
Dan Dungaciu, despre o posibilă moțiune de cenzură: „Când ajungem la pod, ne vom gândi cum să trecem”
Întrebat dacă AUR ar putea vota o moțiune de cenzură depusă de liberali în primele șase luni de la învestirea noului Guvern, Dan Dungaciu a evitat să anunțe o decizie înainte ca scenariul să devină concret. Acesta a afirmat, în intervenție la Realitatea PLUS, că partidul va analiza situația la momentul respectiv și a pus sub semnul întrebării, în primul rând, dacă Executivul va obține voturile necesare pentru învestire.
Prim-vicepreședintele AUR a criticat formula de guvernare negociată și a descris-o drept o continuare a vechii clase politice. În opinia sa, noul Executiv ar reprezenta o „restaurație pesedistă”, pe care a pus-o pe seama colaborării dintre PSD, PNL și președintele Nicușor Dan.
Critici la adresa liberalilor conduși de Ilie Bolojan
Dan Dungaciu consideră că liberalii riscă să piardă sprijinul unei părți a propriului electorat dacă vor susține învestirea Guvernului, dar vor încerca ulterior să se delimiteze de deciziile acestuia. El susține ca PNL nu va putea evita criticile publice printr-o poziționare ambiguă între susținerea executivului și opoziție.
Și din punctul acesta de vedere, strategia asta, dacă o fi fost vreo una, să fim, cum să zice, cu un picior în responsabilitatea națională, așa zicând, deși între noi fie vorba, soluția pentru responsabilitate era una singură și AUR a scos-o de mult, deci de a fi într-un picior cu așa-zisa responsabilitate națională și cu un picior în opoziție, chestiunea asta este evident că n-are cum să funcționeze. Sunt în aceeași barcă cu PSD-ul și cu președintele Nicușor Dan.
— a afirmat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR referindu-se la poziția pe care o atribuie liberalilor în actualul context politic.
Dungaciu pune la îndoială planurile economice ale viitorului Guvern
Prim-vicepreședintele AUR a criticat și obiectivele economice atribuite viitorului Executiv, în special intenția de a reduce deficitul bugetar în timp ce ar urma să fie indexate pensiile. Acesta a susținut că autoritățile trebuie să explice de unde vor proveni fondurile necesare și prin ce măsuri vor realiza reforma statului.
Și dacă acest guvern va trece, va fi un guvern extrem de slab, care e cel puțin incoerent din start. Nu trebuie să fii mare specialist în chestiuni economice sau de finanțe să realizezi că, pe de o parte, vor să indexeze pensiile, oamenii să simtă mai binele deficitul, vor ca defictul să ajungă cu 5,2% din PIB în 2027, fără să ne explice de unde iau banii, unde taie și cum o să facă reforma statului, adică să facă din statul ăsta unul suficient de suplu sau măcar la dimensiunea proporțională pe care statul îl avea în '90, când era mai mulți cu 10 milioane și nu exista digitalizare. Cum să facă asta când au în spate o majoritate de politică mai slabă decât majoritatea politică care n-a fost în stare să facă aceste lucruri în vremea lui Bolojan.
— a declarat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.