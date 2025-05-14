GEORGE SIMION CERE CLARIFICĂRI MINIȘTRILOR DE FINANȚE ȘI JUSTIȚIE DESPRE NOILE MAJORĂRI ALE SALARIILOR DIN JUSTIȚIE

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale de duminică, 18 mai, cere clarificări despre efortul bugetar pe care a trebuit să îl suporte Guvernul pentru majorarea salarială a personalului din Justiție în anul 2023

Într-o postare pe blogul personal, George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale de duminică, 18 mai, cere clarificări despre efortul bugetar pe care a trebuit să îl suporte Guvernul pentru majorarea salarială a personalului din Justiție în anul 2023.

"Domnilor miniștri,

În anul 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și Parchetul General au decis să crească salariile judecătorilor și procurorilor cu 25%, retroactiv, cele două instituții susținând că deciziile de majorări salariale vin ca urmare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în acest sens şi pentru uniformizarea regulilor de salarizare.

În plus, creșterile de salarii se aplicau, inclusiv retroactiv, pentru toate salariile magistraților și grefierilor începând cu 2018, prin urmare, judecătorii și procurorii primeau diferențele salariale pentru ultimii cinci ani, ceea înseamnă, cu siguranță, câteva zeci de mii de euro pentru fiecare magistrat, iar această creștere la care românii de rând nici nu ar putea visa, a avut un efect major și asupra pensiilor speciale ale magistraților, care au crescut, evident, în funcție de noile venituri.

Recent, domnilor miniștri, câteva zeci de grefieri de pe raza Curții de Apel Mureș au câștigat în instanță majorarea salariilor cu 25 %, retroactiv de la 1 ianuarie 2018, plus rata inflației și dobânzi penalizatoare, obținând majorarea indicelui în baza căruia se calculează salariiile pentru familia ocupațională ”Justiție” de la VRS – valoarea de referință sectorială – de 605,225 lei la VRS de 756.53 lei. Acest lucru s-a petrecut în contextul în care această creștere, cu încă 25%, vine în condițiile în care, în anul 2023, personalul din justiţie a obţinut majorarea cu alte 25% de la VRS de 484 lei la VRS de 605 lei!

Ceea ce este interesant, în contextul austerității economice promovate de Guvernul Ciolacu II, din care faceți parte, este faptul că Tribunalul Harghita și Curtea de Apel Mureș, în raza cărora se află Judecătoria Miercurea Ciuc de unde provin cei mai mulţi grefieri, nu au formulat apărări în dosar, decizia rămânând definitivă prin neapelare.

Prin urmare, domnilor miniștri, vă rog să îmi comunicați următoarele:

1. Care a fost efortul bugetar pe care a trebuit să îl suporte Guvernul pentru majorarea salarială a personalului din Justiție în anul 2023 și de unde au

fost luate fondurile necesare?

2. Câte decizii similare pronunțate sau procese abia deschise există, în prezent, prin care personalul din Justiție solicită majorarea cu alte 25 % a

salariilor?

3. Cum explicați faptul că Tribunalul Harghita și Curtea de Apel Mureș, în raza cărora se află Judecătoria Miercurea Ciuc de unde provin cei mai mulţi

grefieri, nu au formulat apărări în dosar, permițând, astfel, ca decizia de majorare să rămână definitivă prin neapelare?

4. Care este suma solicitată de doamna Alina Gorghiu, fostul ministru al Justiției, pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților obținute în instanțe, aferentă anului 2023?

5. Pentru anul 2024, care au fost sumele alocate pentru plata salariilor curente și restante ale judecătorilor, procurorilor, membrilor Curții Constituționale și angajaților Consiliului Superior al Magistraturii și care a fost sursa fondurilor?", scrie George Simion, pe blogul personal.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor

Email: [email protected], Adresă: com. Tunari, sat Tunari, str. Geneva, nr. 20, parter, ap. 1, jud. Ilfov

CMF: 31250007, CPP A0B0C1D1E1 TUR 2

Sursa: Realitatea din AUR