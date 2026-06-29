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Guvernul olandez lansează un semnal de alarmă: Rusia se pregătește pentru un conflict cu Europa

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 20:26

Guvernul Olandei avertizează că Rusia își intensifică pregătirile pentru o confruntare de lungă durată cu Europa și nu exclude posibilitatea unei acțiuni militare împotriva unui stat membru NATO într-un interval scurt după încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit raportului anual privind strategia de apărare, autoritățile olandeze consideră că Europa traversează o perioadă de incertitudine, aflată la granița dintre pace și conflict, motiv pentru care sunt necesare investiții suplimentare în capacitățile militare, în special în tehnologia dronelor și alte sisteme moderne de apărare.

Documentul citează evaluările serviciilor de informații olandeze, care apreciază că Moscova își construiește strategia pentru o confruntare pe termen lung cu statele europene.

În cel mai pesimist scenariu analizat de autorități, Rusia ar putea declanșa o operațiune militară limitată împotriva unui membru al Alianței Nord-Atlantice la aproximativ un an după încheierea conflictului din Ucraina.

Avertismentul vine cu puțin timp înaintea summitului NATO programat pentru 7 și 8 iulie, la Ankara, reuniune în cadrul căreia securitatea flancului estic și consolidarea capacităților de apărare ale Alianței vor reprezenta teme centrale ale discuțiilor.

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