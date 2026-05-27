Niculina Stelea (senator AUR): „PSD-PNL-USR-UDMR tratează cu heirupism noua lege a salarizării care, în momentul de față, este neconstituțională”

Senatorul AUR Niculina Stelea acuză partidele guvernamentale de încălcarea prevederilor constituționale prin propunerea noii legi a salarizării unitare, care ar trebui să corecteze inechitățile care afectează categoriile socio-profesionale din sistemul bugetar. Parlamentarul atrage atenția asupra neregulilor procedurale și de conținut ale legii care vor avea efectul contrar prin scăderea veniturilor unor categorii de angajați.

„Consider profund anormal modul în care actuala Putere politică tratează subiectul noii legi a salarizării unitare.

În primul rând, sunt două probleme de formă uriașe:

1. Guvernul nu mai are drept de inițiativă legislativă după ce a fost demis. Este aceeași poveste precum cea referitoare la ordonanța de urgență privind aprobarea proiectului SAFE. Constituția spune clar: un Guvern demis “îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”. (Articolul 110, alineatul 4). Chiar dacă există un acord între PSD și PNL pe acest subiect, sunt absolut convinsă că Bruxelles-ul cunoaște această ilegalitate și că, într-o formă sau alta, legea va fi atacată la CCR și declarată neconstituțională.

2. A doua “bubă” provine din termenul foarte scurt de consultare cu partenerii economici și sociali, dar și de dezbatere parlamentară. Pur și simplu, au avut șase ani la dispoziție să îndeplinească acest jalon din PNRR, dar vor să adopte legea într-o săptămână spunându-ne că altfel pierdem banii de la UE. Puterea încearcă să îngrașe porcul în Ajunul Crăciunului. Ce consultare este aceea când trimiți o lege atât de stufoasă și cu atât de multe “chichițe” către cei afectați de ea și le spui că, de a doua zi, trebuie să te apuci de negocieri?

Atenție! Nu contestăm necesitatea în sine a unei noi legi a salarizării unitare. Heirupismul și încălcarea Constituției reprezintă însă grave derapaje democratice care vor bloca acest demers ce ar trebui analizat și discutat serios.

Deși suntem în faza incipientă de analiză a actului normativ în sine, este evident că sunt și probleme uriașe de fond. Voi enumera cinci din lucrurile pe care le consider nocive sau contraproductive:

1. Art. 9 alin.(3) deleagă stabilirea valorii de referință anual printr-o simplă Hotărâre de Guvern, nu prin lege. Ce înseamnă asta? Că, de fapt, legea salarizării nici nu contează. E doar o butaforie. Guvernul va stabili în fiecare an cât și cum vrea să dea bani fiecărei categorii socio-profesionale în parte.

2. Legea folosește salariile de bază ca element central și asta poate aduce cu sine o scădere a veniturilor unor categorii de angajați. Presupunând că nu scad veniturile acum (lucru pe care au insistat guvernanții), cu siguranță, în cazul viitoarelor indexări, acele categorii cărora le sunt tăiate anumite sporuri vor avea de suferit semnificativ. Mai mult, Art. 32 alin.(5) limitează diferența salarială tranzitorie la 31 decembrie 2031. Personalul care câștigă astăzi mai mult decât coeficientul noii legi va fi compensat temporar, dar după 2031 va suporta scăderea reală a salariului nominal dacă valoarea de referință nu crește.

3. Sunt câteva anomalii evidente și în ierarhia construită de Ministerul Muncii. Exemplu: un profesor cu studii superioare de lungă durată sau un comisar sunt mai jos în ierarhie decât un instrumentist de filarmonică sau un consilier parlamentar. Sunt convinsă că vor apărea multe exemple pe parcursul acestor zile de astfel de situații ciudate.

4. Infirmierele și asistenții medicali sunt plasați la baza piramidei (categoria 3 din 10) și vor obține, practic, salariul minim pe economie.

5. Art. 33 alin.(1) prevede că soluționarea contestațiilor privind salariile este de competența ordonatorului de credite. Adică te duci și contești o eventuală neregulă sau abuz fix la cei care l-au comis. Angajatul trebuie să conteste decizia șefului… la același șef. Abia după acest filtru intern poate merge la instanță.

Repet: aceste observații sunt făcute acum, în faza incipientă. Foarte probabil, pe parcursul următoarelor zile, vom vedea noi neajunsuri ale legislației promovate pe repede-înainte. Nu vreau să mă antepronunț, dar AUR va încerca să arate că e nevoie de mai multă seriozitate în abordarea acestui subiect care afectează direct întreaga Românie și veniturile a peste un milion de români.

O observație suplimentară. Din felul în care au abordat această lege a salarizării unitare, cei de la Putere (aceleași partide vechi: PSD, PNL, USR și UDMR) refuză cu obstinație orice formă de reorganizare administrativ-teritorială și se opun propunerii noastre privind reducerea posturilor de șefi din instituții sau comasarea unor agenții și structuri ale statului care fac cam același lucru”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.