Râuri din 17 județe, sub Cod galben de inundații până marți la ora 12:00

O atenționare Cod galben de inundații a fost emisă, duminică, de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), valabilă pe râuri din 17 judeţe, între 1 iunie, ora 12:00 și 2 iunie, ora 12:00.

Potrivit hidrologilor, pe râurile din bazinele Someş, Crasna, Barcău, Mureş, Argeş, Ialomiţa şi Buzău sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, precum şi viituri rapide pe râurile mici.

Aceste fenomene pot produce inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de Atenţie, pe sectoare din judeţele: Bihor , Cluj, Sălaj, Maramureş, Satu Mare, Harghita, Mureş, Alba, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Ilfov, Braşov, Sibiu, Covasna şi Buzău, enumeră Agerpres .

Bazinele hidrografice afectate

Astfel, atenţionarea este valabilă pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Crasna (judeţele: Sălaj şi Satu Mare), Barcău (judeţele: Sălaj şi Bihor), Târnava Mică - bazin amonte S.H. Sărăţeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba), Târnava Mare - bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H Târgovişte - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău - bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova).

Specialiştii avertizează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor menţionate sau pe cursuri de apă necadastrate din bazinele hidrografice vizate.