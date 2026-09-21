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Politica· 1 min citire
Noi imagini cu momentul intrării mascaților în vila lui Călin Georgescu - VIDEO
Descinderi Georgescu/ Colaj foto
Publicat21 sept. 2026, 10:21
Actualizat21 sept. 2026, 10:23
SursăRealitatea.Net
DIICOT a făcut publică înregistrarea cu momentul intrării mascaților în vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, de luni dimineață. Descinderile au loc în cadrul unei anchete în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de înșelăciune.
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