Advertising
Politica· 2 min citire
Ședință-cheie în Parlament, de la ora 10:00: se stabilește calendarul învestirii Guvernului Veștea
Parlamentul României
Publicat22 iun. 2026, 08:43
Sursărealitatea.net
Ședință-cheie în Parlament, luni dimineață. Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc de la ora 10:00, în format online, pentru a stabili calendarul învestirii Guvernului Veștea.
Citește și
- 12:19Parlament / Comisii de specialitate - încep audierile miniștrilor propuși în Guvernul Veștea
- 12:10Ultimatumul dat de PNL lui Adrian Veștea și altor patru liberali de a părăsi partidul a expirat
- 11:15Zi decisivă în Parlament: audierile pentru Guvernul Veștea încep la prânz, votul final - luni seara
- 10:37Ședința Birourilor Permanente Reunite din Parlament a fost SUSPENDATĂ: când vor fi reluate discuțiile
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News