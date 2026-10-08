SUA au pierdut sau avariat 81 de aeronave militare în conflictul cu Iranul

Statele Unite au înregistrat pierderi și avarii la 81 de aeronave militare în valoare de până la 3,3 miliarde de dolari în urma operațiunilor din Orientul Mijlociu, potrivit datelor Serviciului de Cercetare al Congresului.
Bilanțul de 81 de aparate de zbor distruse sau avariate reprezintă aproape dublul cifrei de 42 de aeronave raportate de aceeași agenție nepartizană în urmă cu șase luni, conform unei analize publicate de CNN.
Evaluarea financiară a pierderilor directe se ridică la o sumă cuprinsă între 2,5 miliarde și 3,3 miliarde de dolari. Din totalul aparatelor afectate, o mare parte au fost avariate în timp ce se aflau la sol, ca urmare a atacurilor repetate cu rachete și drone desfășurate de forțele iraniene asupra bazelor aeriene americane din regiune.
Bilanțul include avioane de luptă pilotate, elicoptere și drone de atac sau recunoaștere. Deși apărarea antiaeriană a Iranului a doborât direct doar două aeronave de luptă în misiune peste teritoriul iranian, fără pierderi de vieți omenești în rândul piloților, vulnerabilitatea majoră s-a înregistrat la sol.
Generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, a explicat tranziția tacticii de luptă de la atacuri cu muniție de precizie de la distanță mare la operațiuni la distanțe mai mici. Această schimbare a crescut nivelul de expunere al aeronavelor și al echipajelor.
Costurile totale ale operațiunilor
Pierderile de echipamente de aviație se adaugă la un consum accelerat de muniții și rachete interceptoare. Estimările Departamentului Apărării arată că în primele două zile ale operațiunilor intense au fost consumate muniții în valoare de 5,6 miliarde de dolari.
Costul total al operațiunilor militare americane este estimat la circa 40 de miliarde de dolari. Această sumă nu include reconstrucția bazelor distruse, evaluată de analiști independenți la alte 200-300 de miliarde de dolari.
Pentru a acoperi aceste costuri și a înlocui echipamentele pierdute, Departamentul Apărării pregătește o cerere de finanțare suplimentară de urgență adresată Congresului, cu o valoare estimată la 50 de miliarde de dolari.
Provocări pentru industria de apărare
Membrii Congresului atrag atenția că alocarea fondurilor nu rezolvă automat problema stocurilor și a avioanelor distruse, deoarece liniile de producție ale industriei de apărare au capacități limitate de livrare rapidă.
Fabricarea avioanelor moderne de luptă și a dronelor avansate necesită lanțuri complexe de aprovizionare și perioade prelungite de asamblare, timpul necesar pentru înlocuirea acestora fiind estimat de la câteva luni la câțiva ani.
Congresul a impus cerințe stricte Secretarului Apărării privind raportarea stării bazei industriale și a inventarului de muniție. Analiiștii subliniază că opțiunea de a acorda finanțări temporare de urgență nu oferă companiilor private de armament predictibilitatea necesară pentru a investi masiv în extinderea fabricilor.
O componentă importantă a pierderilor derivă din utilizarea dronelor de atac unidirecționale de către Iran și grupurile aliate. Congresul american a subliniat dezechilibrul financiar asimetric: forțele americane utilizează rachete interceptoare extrem de scumpe, cu un cost individual care ajunge la câteva milioane de dolari, pentru a doborî drone lansate de inamic cu costuri de producție reduse.
Această dinamică a dus la epuizarea rapidă a stocurilor de rachete antiaeriene navale și terestre. Deși Congresul a aprobat fonduri speciale pentru achiziționarea de sisteme antidronă alternative cu costuri reduse, integrarea și operaționalizarea acestora pe front se desfășoară într-un ritm mai lent decât intensitatea atacurilor adverse.