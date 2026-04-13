Trump a refuzat să comenteze rezultatul alegerilor din Ungaria

Președintele SUA Donald Trump a refuzat să comenteze asupra înfrângerii categorice suferite de premierul ungar Viktor Orbán în alegerile parlamentare de duminică. Întrebat de jurnaliști despre rezultatul istoric obținut de Peter Magyar, Trump s-a oprit pentru scurt timp, apoi a plecat fără a răspunde.

Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre rezultatul alegerilor din Ungaria. Liderul de la Casa Albă a refuzat să răspundă și a urcat în avion. „Vă mulțumesc foarte mult”, a răspuns Trump. Gestul lui Trump atrage atenția după ce, săptămâna trecută, acesta l-a trimis pe vicepreședintele J.D. Vance în Ungaria pentru a sprijini campania lui Orbán, într-o demonstrație de susținere față de liderul conservator de la Budapesta.

