Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”: Spațiul aerian al României trebuie apărat. Incursiunile repetate ale dronelor impun măsuri ferme și permanente

Publicat 29 sept. 2026, 16:45 Sursă Realitatea.Net

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie Militari și Polițiști (PPMP) atrag atenția asupra riscurilor de securitate generate de incidentele repetate cu drone la frontiera României și cer vigilență permanentă, capacitate rapidă de reacție și informarea corectă a populației.

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