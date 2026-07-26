Efectul neașteptat al medicamentelor pentru slăbit: riscul de cădere a părului ar putea fi cu până la 68% mai mare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 08:18

Persoanele care folosesc medicamente pentru slăbit din clasa agoniștilor receptorilor GLP-1, printre care Mounjaro, Ozempic și Wegovy, ar putea avea un risc mai mare de cădere a părului. Concluzia apare într-un nou studiu publicat în British Medical Journal, realizat de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania.

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